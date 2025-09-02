0

Audiencia entre Independiente y U. de Chile en Conmebol terminó y revelan: "En definitiva..."

¡Atención, Alianza! Independiente vs Universidad de Chile por Copa Sudamericana fue suspendido por incidentes y audiencia en Conmebol concluyó.

Erickson Acuña
Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 está a poco de iniciar y los hinchas de Alianza Lima quedaron quedaron pendientes de la resolución por el caso de Independiente vs Universidad de Chile, partido por la vuelta de los octavos que fue cancelado tras los incidentes registrados en estadio de Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Y es que el equipo de Néstor Gorosito tendrá como rival en la siguiente instancia al que pasó esta llave. En ese contexto, este martes 2 de septiembre culminó la audiencia en la Conmebol, generando diversas reacciones en los aficionados tras días de incertidumbre por conocer al ganador.

¿Qué pasó en la Conmebol con el caso Independiente y U. de Chile?

“Fueron más de 3 horas de duración… con mucho hermetismo y con algún pacto de confidencialidad pedido por las autoridades de la Conmebol con respecto a lo que se charló, que en definitiva y a modo de resumen tiene que ver con una ampliación si se quiere del descargo, alguna aclaración y demás de lo que presentaron la semana pasada, tanto los dirigentes de Independiente como los dirigentes de Universidad de Chile”, reveló el periodista de ESPN Argentina, Nicolás Brusco.

AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

