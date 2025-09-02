¡Atento, Alianza! El contundente pedido que hizo Independiente en plena audiencia Conmebol

Esta semana será clave para finalmente conocer qué equipo será el rival de Alianza Lima, entre Independiente o U de Chile, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Por ello, este martes se viene llevando a cabo un audiencia Conmebol con ambas partes, y ahora, el 'Rojo' acaba de hacer un tajante pedido.

El pedido que hizo Independiente en plena audiencia Conmebol

De acuerdo a la información que brindó el abogado internacional Marcelo Bee Sellares, en sus redes sociales, el cuadro de Avellaneda tiene la intención de querer "reprogramar el partido cancelado" frente al 'Romántico Viajero' y así evitar una sanción a nivel deportivo. Es decir, lo que solicita, el elenco argentino es que se dispute nuevamente el cotejo de vuelta por los octavos de final de la Sudamericana contra el conjunto chileno.

"Independiente busca reprogramar el partido cancelado vs. U de Chile y evitar la sanción deportiva. El club alega que los disturbios no son imputables a su hinchada, ni culpa de la organización (fuerza mayor)", sostuvo el especialista legal.

Independiente y el pedido que hizo en plena audiencia CONMEBOL

De igual manera, acorde a lo que indicó Bee Sellares, el 'Rey de Copas' tiene el deseo de que dicho enfrentamiento se juegue en un campo diferente al Libertadores de América. "Solicita jugar en cancha neutral para evitar la derrota administrativa", acotó.

Independiente y U de Chile hacen su descargos ante la Conmebol

Este martes 2 de septiembre, los dirigentes de Independiente y U de Chile se encuentran brindando sus descargos ante los tribunales, por los hechos ocurridos, el pasado 21 de agosto entre las hinchadas de ambos elencos en el coloso de Avellaneda.

La audiencia llevada a cabo en Paraguay, será sumamente fundamental, de cara al fallo final que emitirá la Conmebol en los próximos días. Cabe recordar que, previo a la resolución, Líbero conoció que los 'Azules' se perfilan como rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.