¿Batacazo? Sergio Peña pidió la llegada de titular de Universitario a Alianza Lima: "Experiencia"

El volante de Alianza Lima, Sergio Peña impactó al revelar su deseo de que un referente de Universitario se vista de blanquiazul. ¿A quién nos referimos?

Sergio Peña es uno de los flamantes fichajes de Alianza Lima en pleno Torneo Clausura 2025. El volante regresó al club de sus amores tras su paso por PAOK de Grecia. Y hoy en día viene siendo titular indiscutible en el once del 'Pipo' Gorosito. Ahora, el futbolista fue invitado al programa 'Enfocados' de YouTube y habló sobre su actualidad con los blanquiazules.

Sergio Peña pidió el fichaje de referente de Universitario a Alianza Lima

Bajo esa premisa, en el momento cuando se conversó respecto a la posible llegada de Edison Flores a La Victoria, Peña no dudó en señalar que el popular 'Orejas' tiene que "vivir la experiencia", de jugar en el compadre deportivo

Edison Flores es referente en Universitario

"Tiene que vivir la experiencia", expresó el mediocampista de 29 años. De otro lado, Roberto Guizasola, uno de los conductores del podcast, también mencionó a un 'viejo' conocido en tienda crema, Raúl Ruidíaz.

En tal sentido, junto a Jefferson Farfán, coincidieron en que la 'Pulga' sería un importante refuerzo. "Ese 'enano' es picante; ese 'enano' te las clava todas", sentenciaron.

Edison Flores y su presente en Universitario esta temporada

Edison Flores es un referente en el ataque de Universitario de Deportes. No obstante, en los últimos partidos, viene pasando una sequía goleadora. Según las estadísticas, el '19' del plantel merengue lleva disputados 27 encuentros oficiales, asimismo, 5 anotaciones y 4 asistencias.

¿Cuáles son los números de Sergio Peña con Alianza Lima?

Tras su regreso a Matute este 2025, el volante Sergio Peña ha jugado un total de 7 compromiso con camiseta del elenco victoriano en la Liga 1 y Copa Conmebol Sudamericana, de los cuales registra 1 gol y 2 asistencias.

