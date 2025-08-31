Sergio Peña confesó si jugaría por un rival de Alianza Lima: "Me atrevería a decir que..."

Durante la transmisión más reciente del programa Enfocados, el cual conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, a Sergio Peña le consultaron sobre si en algún momento de su carrera profesional jugaría por otro club del fútbol peruano, sobre todo haciendo referencia a Universitario de Deportes o Sporting Cristal.

Al volante del cuadro íntimo le preguntaron primero por Miguel Trauco, quien llegó esta temporada a Matute y causó mucha polémica debido a que es hincha confeso del cuadro crema. Esta interrogante derivó en si el mediocampista de la selección peruana podría firmar o no por otro elenco de la Liga 1 en los próximos años. Su respuesta generó muchos comentarios.

"Me atrevo a decir que en Perú no sé si jugaría por otro equipo que no sea Alianza Lima", indicó Sergio Peña, dando a entender que no se cierra a jugar por otro equipo en un futuro, pero que lo más probable es que únicamente defienda la camiseta blanquiazul en el Perú. O por lo menos no ficharía por Universitario o Sporting Cristal.

Sergio Peña sueña con salir campeón en Alianza Lima.

Vale precisar que el programa de YouTube fue grabado hace días, ya que actualmente el volante de Alianza Lima se encuentra concentrando con la selección peruana para disputar los partidos ante Uruguay y Paraguay por la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Blanquirroja debe ganar sus dos partidos y esperar otros resultados si quiere clasificar a la cita internacional de la FIFA.

¿Cuál es el valor de Sergio Peña?

Actualmente, Sergio Peña tiene un valor de 2 millones de euros en el mercado de transferencias y es el futbolista más caro de todo Matute, y también de los mejores valorizados en la Liga 1. Sin embargo, su cotización más alta fue de 3 millones de euros en el 2023, cuando jugaba para Malmö de Suecia.