Waldir Sáenz dejó en ridículo a 'Chiquito' Flores y Quinteros anotó el 4-1 de Alianza sobre la U

En una nueva edición del 'Clásico de Leyendas', Henry Quinteros anotó un espectacular gol de tres dedos después de una gran jugada del histórico goleador de Alianza Lima, Waldir Sáenz, frente a Juan 'Chiquito' Flores, ex arquero de Universitario de Deportes, dejándolo en una situación incómoda frente a todos en el estadio de Chimbote.

En medio de la reapertura del Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez, Alianza logró imponerse en el 'Clásico de Leyendas' tras golear 4-1 a Universitario, en un emocionante duelo disputado en la ciudad de Chimbote. Como era de esperarse, el encuentro dejó varias jugadas que sorprendieron y emocionaron a los hinchas presentes.

Una de las más recordadas fue la del cuarto gol blanquiazul sobre los cremas, ocurrido al minuto 71 del gran enfrentamiento por el clásico de leyendas.

Todo se originó cuando Junior Viza lanzó un pase largo en dirección a Waldir Sáenz, quien controló el balón con mucha facilidad en la banda izquierda del campo.

En ese momento, el arquero Juan 'Chiquito' Flores salió desesperado de su área para intentar frenar la acción del histórico goleador blanquiazul, pero no imaginaba que este lo engañaría con un amague, dejándolo tendido en el suelo sin nada más que hacer.

Después de esa jugada, Waldir asistió a Henry 'Pato' Quinteros, quien no dudó en ejecutar un disparo de tres dedos con gran calidad, sellando de esta manera la goleada y asegurando el triunfo para los victorianos ante los merengues, que no pudieron levantar cabeza.