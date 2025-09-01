- Hoy:
Hinchas de Gremio agradecen públicamente a Alianza Lima tras debut de Erick Noriega: "Obrigado"
Erick Noriega debutó con Gremio y dejó encantado a hinchas. En medio de su euforia, no dudaron en agradecer a Alianza Lima con firmes palabras.
El pasado domingo 31 de agosto, Erick Noriega hizo su debut con Gremio en un duelo caliente ante Flamengo. El ex Alianza Lima mostró buen nivel a lo largo de los 90 minutos, generando gran impresión en la prensa brasileña y aficionados del 'Tricolor'. Justamente, los ultras elogiaron el rendimiento de nuestro compatriota y tuvieron palabras de agradecimiento a los blanquiazules.
A través de la red social 'X', cibernautas de Gremio no dudaron en dejar su mensaje a Alianza Lima y expresar emotivas palabras por la formación del 'Samurái'. Se sabe que su nivel con los blanquiazules fue alto, por lo que eso ahora lo transmite en el Brasileirao en busca del título de temporada.
"Gracias a Alianza por convertir a Erick Noriega en el jugador sereno, sencillo y dedicado que es. Grêmio necesitaba eso. Un futbolista. Hace lo que se debe hacer en su posición. Debutó en un partido frío y se va como uno más de mi equipo", se lee en redes.
Del mismo modo, hay quienes conocen de su doble nacionalidad al nacer en Japón, por lo que destacan su gran juego con Gremio en un debut sumamente complicado ante Flamengo. Recordemos, que nuestro compatriota se desempeñó como defensa central, un lugar que Néstor Gorosito lo solía ubicar.
"Por cierto, el peruano-japonés Noriega jugó MUY bien hoy. Si mantiene este nivel, será de gran ayuda para el Gremio. Gracias, Alianza Lima", agregan.Hinchas de Gremio agradecen a Alianza Lima por Erick Noriega.
Erick Noriega se suma a la selección peruana
El volante Erick Noriega fue convocado a la selección peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. La Bicolor necesita puntaje perfecto ante Uruguay y Paraguay, sumado a que se den otros marcadores para soñar con la clasificación al Mundial. El pivote tiene altas chances de ser titular tras su gran momento con Gremio.
