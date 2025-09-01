0

Hinchas de Gremio agradecen públicamente a Alianza Lima tras debut de Erick Noriega: "Obrigado"

Erick Noriega debutó con Gremio y dejó encantado a hinchas. En medio de su euforia, no dudaron en agradecer a Alianza Lima con firmes palabras.

Diego Medina
Hinchas de Gremio agradecen a Alianza Lima por Erick Noriega.
Hinchas de Gremio agradecen a Alianza Lima por Erick Noriega. | Foto: Alianza Lima | EFE
COMPARTIR

El pasado domingo 31 de agosto, Erick Noriega hizo su debut con Gremio en un duelo caliente ante Flamengo. El ex Alianza Lima mostró buen nivel a lo largo de los 90 minutos, generando gran impresión en la prensa brasileña y aficionados del 'Tricolor'. Justamente, los ultras elogiaron el rendimiento de nuestro compatriota y tuvieron palabras de agradecimiento a los blanquiazules.

Alianza Lima y Universidad de Chile apuntan a jugar en la Copa Sudamericana

PUEDES VER: Universidad de Chile apunta a ser rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: todos los detalles

A través de la red social 'X', cibernautas de Gremio no dudaron en dejar su mensaje a Alianza Lima y expresar emotivas palabras por la formación del 'Samurái'. Se sabe que su nivel con los blanquiazules fue alto, por lo que eso ahora lo transmite en el Brasileirao en busca del título de temporada.

"Gracias a Alianza por convertir a Erick Noriega en el jugador sereno, sencillo y dedicado que es. Grêmio necesitaba eso. Un futbolista. Hace lo que se debe hacer en su posición. Debutó en un partido frío y se va como uno más de mi equipo", se lee en redes.

Del mismo modo, hay quienes conocen de su doble nacionalidad al nacer en Japón, por lo que destacan su gran juego con Gremio en un debut sumamente complicado ante Flamengo. Recordemos, que nuestro compatriota se desempeñó como defensa central, un lugar que Néstor Gorosito lo solía ubicar.

"Por cierto, el peruano-japonés Noriega jugó MUY bien hoy. Si mantiene este nivel, será de gran ayuda para el Gremio. Gracias, Alianza Lima", agregan.

Hinchas de Gremio agradecen a Alianza Lima por Erick Noriega.

Erick Noriega se suma a la selección peruana

El volante Erick Noriega fue convocado a la selección peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. La Bicolor necesita puntaje perfecto ante Uruguay y Paraguay, sumado a que se den otros marcadores para soñar con la clasificación al Mundial. El pivote tiene altas chances de ser titular tras su gran momento con Gremio.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. ¡Atención! Conmebol abrió proceso disciplinario a Alianza Lima y recibirá dura sanción en Copa

  2. Ayacucho FC se iría al descenso: así quedaría la tabla si confirman su expulsión de la Liga 1 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano