Gremio compara jugada de Erick Noriega con la de Supercampeones tras evitar gol de Flamengo

Erick Noriega tuvo un debut soñado con Gremio de Porto Alegre frente a Flamengo en su primer partido oficial. Hinchas, periodistas y el propio técnico han deslumbrado el rendimiento del jugador de la selección peruana para ser su primera vez en una cancha tan difícil como el Estadio Maracaná. Es por eso que, tras evitar un gol claro del rival, la jugada del Samurai fue comparada con la de los Supercampeones.

Gremio comparó a Noriega con Oliver Atom de los Supercampeones

Cuando el partido iba a terminar en el primer tiempo, Pedro, figura del Flamengo, encontró un balón en el mismo área del Gremio y no tuvo piedad al mandar un potente remate al arco rival. Lo que el futbolista brasileño no se percató es que Noriega estuvo atento a la jugada y, de chalaca, despejó el balón en la línea.

Video: Gremio

La cuenta oficial de Gremio en X (anteriormente Twitter) no pasó por alto esta gran jugada y publicó un video donde comparan el despeje de Erick Noriega con el de Oliver Atom en los Supercampeones, cuando este último también salva a su equipo. "Noriega Tsubasa. Lo salvó en la línea", comentó el club brasileño en redes sociales.

Hinchas se rinden ante Erick Noriega tras debut en Gremio

Tras ello, los hinchas de Gremio comentaron sobre la jugada que los salvó del primer gol de Flamengo y quizás el de la victoria local. Entre las opiniones, uno de los más destacados es que Erick Noriega le desean lo mejor en este inicio de temporada con el cuadro brasileño.

Además, esta primera impresión ha servido para que los fanáticos vean y cataloguen al peruano como un jugador temperamental, con mucha garra, que no da ningún balón por perdido.