Erick Noriega ha sido protagonista del duelo entre Flamengo vs Gremio por destacar como uno de los mejores jugadores del partido, ya que impidió goles y dio un pase clave que terminó en gol del cuadro tricolor. Es por eso que, distintos periodistas le sacaron distintas declaraciones y uno de ellos fue sobre su compañeros y entrenador, Mano Menezes.

Erick Noriega agradeció al técnico por el apoyo antes de su debut con Gremio

En entrevista con distintos medios deportivos después del partido contra Flamengo, a Erick Noriega le preguntaron sobre cual es su posición favorita dentro de la cancha.

Video: Gremio

"No sé (sobre qué posición me gusta más), estoy feliz porque es mi primer juego. Los jugadores me ayudaron mucho para tener confianza con el entrenador, así que estoy muy feliz", afirmó el polifuncional jugador peruano.

Esto quiere decir que hasta el momento viene llevando una buena relación con el técnico Mano Menezes y los jugadores de Gremio, quienes segun aseguró le brindaron confianza para que logre una destacada labor ante Flamengo por la jornada 22 de la Serie A del Brasileirao.

El debut de Erick Noriega con Gremio

A los 23 años, el volante y también defensa de la selección peruana, hizo su debut oficial con Gremio tras llegar desde Alianza Lima. En su primer encuentro, hinchas y técnico se rindieron ante el buen nivel de juego mostrado por Erick Noriega frente a Flamengo.

DT de Gremio sobre Erick Noriega

“Nos preocuparon mucho los cambios en el mediocampo, porque casi no teníamos jugadores para estar ahí, especialmente aquellos con más capacidad de marcaje. Tanto es así que tuve que traer a (Erick) Noriega de vuelta al mediocampo defensivo en la última parte, cuando Dodi no pudo terminar el partido. Pero creo que empezamos, ganamos uno o dos jugadores más”, dijo Mano Menezes, DT de Gremio.