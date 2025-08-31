El espectacular pase de Erick Noriega que terminó en gol para Gremio ante Flamengo - VIDEO

En un gran partido, Erick Noriega debutó con la camiseta de Gremio frente a Flamengo por la jornada 22 del Brasileirao, partido que terminó 1-1. Precisamente, el zaguero tuvo participación en la jugada que terminó en gol de su equipo cuando se jugaba la recta final del segundo tiempo.

Erick Noriega y un gran pase en el Gremio vs Flamengo

El popular ‘Samuari’ quiere dejar huella en Brasil y lo demostró en su debut, pese a que no pudieron lograr el triunfo en el Estadio Maracaná. Aunque su partido de Alianza Lima generó tristeza en muchos hinchas, lo cierto es que empezó con el pie derecho esta nueva etapa en su carrera.