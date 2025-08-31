- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Aldosivi
- Barcelona vs Rayo
- Colo Colo vs U de Chile
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
El espectacular pase de Erick Noriega que terminó en gol para Gremio ante Flamengo - VIDEO
Erick Noriega es noticia en Brasil y se gana a los hinchas de Gremio con su gran asistencia que finalizó en gol sobre Flamengo por el Brasileirao.
En un gran partido, Erick Noriega debutó con la camiseta de Gremio frente a Flamengo por la jornada 22 del Brasileirao, partido que terminó 1-1. Precisamente, el zaguero tuvo participación en la jugada que terminó en gol de su equipo cuando se jugaba la recta final del segundo tiempo.
Erick Noriega y un gran pase en el Gremio vs Flamengo
El popular ‘Samuari’ quiere dejar huella en Brasil y lo demostró en su debut, pese a que no pudieron lograr el triunfo en el Estadio Maracaná. Aunque su partido de Alianza Lima generó tristeza en muchos hinchas, lo cierto es que empezó con el pie derecho esta nueva etapa en su carrera.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00