El espectacular pase de Erick Noriega que terminó en gol para Gremio ante Flamengo - VIDEO

Erick Noriega es noticia en Brasil y se gana a los hinchas de Gremio con su gran asistencia que finalizó en gol sobre Flamengo por el Brasileirao.

Erickson Acuña
Erick Noriega
Erick Noriega
En un gran partido, Erick Noriega debutó con la camiseta de Gremio frente a Flamengo por la jornada 22 del Brasileirao, partido que terminó 1-1. Precisamente, el zaguero tuvo participación en la jugada que terminó en gol de su equipo cuando se jugaba la recta final del segundo tiempo.

Erick Noriega y un gran pase en el Gremio vs Flamengo

El popular ‘Samuari’ quiere dejar huella en Brasil y lo demostró en su debut, pese a que no pudieron lograr el triunfo en el Estadio Maracaná. Aunque su partido de Alianza Lima generó tristeza en muchos hinchas, lo cierto es que empezó con el pie derecho esta nueva etapa en su carrera. 

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

