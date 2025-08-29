0

¿A qué hora juega Flamengo vs Gremio y dónde ver debut de Erick Noriega en el Brasileirao?

Horarios y guía de canales para ver EN VIVO el Flamengo vs Gremio y el debut de Erick Noriega en el Brasileirao. Este emocionante partido se realizará el sábado en el mítico Estadio de Maracaná.

Luis Blancas
Erick Noriega podría debutar con Gremio ante Flamengo por el Brasileirao
Erick Noriega podría debutar con Gremio ante Flamengo por el Brasileirao | Foto: X
Flamengo y Gremio jugarán por la jornada 22 de la Serie A Brasileirao este domingo 31 de agosto de 2025 en el Estadio Maracaná, Río de Janeiro. Además del duelo entre ambos clubes, los ojos de todos los peruanos estarán enfocados en el debut de Erick Noriega con Gremio de Porto Alegre.

¿A qué hora juega Flamengo vs Gremio?

  • Costa Rica, México y El Salvador: 1:00 p.m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.
  • Chile, Venezuela y Bolivia: 3:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4:00 p.m.

¿Dónde ver Flamengo vs. Gremio y el debut de Erick Noriega en el Brasileirao?

Flamengo llega al duelo contra Gremio después de golear 8 a 0 a Vitória en la fecha 21 de la Serie A del Brasileirao. Además, vienen de un invicto de 6 duelos consecutivos en los que han logrado vencer a Atlético Mineiro por 1-0, Mirasol por 2-1, Internacional por 1-0 (Copa Libertadores), nuevamente por 3-1 en el Brasileirao y finalmente al mismo cuadro por Libertadores 2-0.

¿Cómo llegan Flamengo vs Gremio al duelo por el Brasileirao?

Mientras que el equipo de Erick Noriega ha ganado 2 duelos, 1 empate y 2 victorias en los últimos 5 partidos por el Brasileirao. En la fecha 21 empató 0-0 con Ceará, ganó 3-1 a Atlético Mineiro, perdió 1-0 con Sport Recife y 1-0 con Fluminense, y por último venció 2-1 a Fortaleza de Brasil.

Aunque no es confirmado, el debut de Erick Noriega en Gremio podría darse en este encuentro en el que Flamengo busca consolidarse como el líder del Brasileirao ante el puesto 14 del campeonato, que es el cuadro tricolor.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Fútbol Peruano