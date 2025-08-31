Prensa de Ecuador dio rotundo calificativo al ingreso de Christian Cueva ante Aucas: "Esa..."

Emelec dio el golpe de visita tras ganar 2-1 a Aucas en el partido válido por la jornada 27 de la LigaPro 2025 desde el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Luego de este resultado, el 'Bombillo' ilusiona a sus hinchas con poder clasificar al hexagonal final.

Prensa de Ecuador calificó el ingreso de Christian Cueva ante Aucas

El peruano Christian Cueva no fue titular y recién pudo entrar al campo de juego a los 78 minutos, en reemplazo del delantero Maicon Solís. En esa línea, terminado el compromiso, la prensa ecuatoriana dio la sorpresa al calificar categóricamente el ingreso del volante ofensivo. ¿Qué dijeron?

Christian Cueva tuvo minutos en el triunfo de Emelec sobre Aucas

ESPN de Ecuador resaltó que el estratega del cuadro 'Eléctrico', Guillermo Duró se haya decidido por esta modificación, además señalaron que fue "importante" que 'Aladino' tenga minutos frente al 'Equipo Oriental', para generar ocasiones de gol.

Prensa de Ecuador reaccionó al triunfo de Emelec sobre Aucas con Christian Cueva

"Con esa tranquilidad, Guillermo Duró pobló el mediocampo y fue importante el ingreso de Cueva y Cevallos para manejar el balón. Aucas tenía pocas ideas en ofensiva y dependió mucho de lo que podía hacer Carcelén, que tuvo el descuento, pero el poste le negó", precisaron.

Emelec cerca del hexagonal principal de la LigaPro 2025

Después de la victoria contra Aucas, Emelec de Christian Cueva 'acaricia' su clasificación al hexagonal final de la LigaPro 2025 rumbo al título nacional. En la actualidad, el conjunto 'Eléctrico' se ubica en el noveno puesto con 38 puntos.

Próximo partido de Emelec en la LigaPro 2025

En el reinicio de la LigaPro 2025, el 'Bombillo' tendrá que recibir a Barcelona SC en el Estadio George Capwell de Guayaquil. El choque se disputará el próximo domingo 14 de septiembre a las 17:30 horas locales de Perú y Ecuador.