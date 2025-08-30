- Hoy:
DT de Emelec tomó importante medida con Christian Cueva tras derrota en Ecuador
Christian Cueva conoció inesperada medida del técnico de Emelec, Guillermo Duró en pleno desarrollo del torneo, lo que llamó la atención de los hinchas.
El volante Christian Cueva inició una nueva historia en su carrera con camiseta de Emelec tras dejar la Liga 1 de Perú en pleno campeonato. Ahora, busca dejar huella en tierras ecuatorianas donde deberá enfrentar a duros rivales como lo fue Independiente del Valle la jornada anterior en el que no pudo evitar la derrota.
Días después del partido, y en la previa del compromiso contra Aucas por una nueva jornada de la Liga Pro de Ecuador, el entrenador del ‘Bombillo’, Guillermo Duró tomó una importante medida con ‘Aladino’, lo que generó diversas reacciones de los hinchas y seguidores del volante nacional.
¿Qué decidió Guillermo Duró, DT de Emelec con Christian Cueva?Christian Cueva empezó a demostrar su talento en Ecuador | Foto: Emelec
Resulta que para el encuentro ante Aucas, el estratega argentino decidió no poner en el once titular a Christian Cueva, según pudo verse en el once titular que se dio a conocer a poco del inicio del encuentro. De esta manera, el ex Cienciano esperará su oportunidad desde la banca de suplentes.
Cabe mencionar que para muchos hinchas, el mediocampista nacional es uno de los futbolistas más importantes en el ataque de los últimos años, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Por ello, actualmente genera noticia en Ecuador, su nuevo hogar.La publicación de Emelec en sus redes sociales previo al partido contra Aucas
Christian Cueva: Equipos en los que jugó
- U. San Martín (Perú)
- U. César Vallejo (Perú)
- Unión Española (Chile)
- Rayo Vallecano (España)
- Alianza Lima (Perú)
- Toluca (México)
- Sao Paulo (Brasil)
- Krasnodar (Rusia)
- Santos (Brasil)
- Pachuca (México)
- Yeni Malatyaspor (Turquía)
- Al Fateh (Arabia Saudita)
- Cienciano (Perú)
