¿Contra Christian Cueva? Emelec fue notificado de dura sanción que afecta la temporada: "Una fecha"

Christian Cueva regresó a ser titular con Emelec en el pasado partido ante Independiente del Valle por la Liga Pro. Para el lamento de nuestro compatriota, no solo perdieron el compromiso por 0-1, sino que ahora el ente deportivo de Ecuador ha notificado al cuadro del 'Bombillo' de una dura sanción que los complica en la temporada.

PUEDES VER: Periodista de Ecuador dio firme comentario sobre Cueva tras ser titular en derrota de Emelec

Sanción a Emelec de Christian Cueva

Según pudo informar la periodista Majo Gavilanes, uno de los incidentes ocurridos en el pasado encuentro entre Emelec vs Independiente del Valle fue el lanzamiento de objetos al campo. Todo se dio desde la Platea Baja en medio del compromiso, por lo que se determinó sancionarlo con una multa económica de 350 dólares y con el cierre de este sector del estadio por una jornada.

Este hecho podría afectar de cara al cierre de la temporada, ya que el siguiente encuentro de local será ante un duro rival como Barcelona SC. El equipo de Christian Cueva necesita de los tres puntos para meterse en la zona de clasificación para luchar el título de temporada, por lo que al no tener ese apoyo de los hinchas podría perjudicarlo en los 90 minutos.

Sanción a Emelec por incidentes en el partido ante Independiente del Valle.

Emelec sufrió sanción con dos jugadores

Tras ser amonestados los jugadores Justin Cuero y Jesús Castillo, Emelec tendrá que abonar un monto de 40 dólares como multa por estas tarjetas amarillas que vivieron en el encuentro ante Independiente del Valle. Del mismo modo, es preciso aclarar que esta cifra es lo normal ante las amonestaciones en la Liga Pro, en el que se paga 20 dólares por jugador.

En el caso del 'Mata Gigantes', sufrieron con las tarjetas amarillas de Jordy Alcivar y Mateo Carabajal. Ambos jugadores vieron la amonestación en el encuentro y celebraron tras la victoria ante Emelec por 0-1.