Periodista ecuatoriano dio firme comentario de Cueva tras ser titular en derrota de Emelec

Emelec no pudo celebrar en casa ante el líder Independiente del Valle. Christian Cueva volvió a ser titular tras superar su lesión, pero no bastó para que el equipo de Guillermo Duró sume tres puntos que lo metan en la pelea para pelear el título de la Liga Pro de Ecuador. En medio de ello, un periodista ecuatoriano generó polémica entre los hinchas al dar opiniones de nuestro compatriota.

Se trata de Ángel Bustamante, comunicador ecuatoriano que sigue muy de cerca a Emelec y todo lo que involucra al fútbol ecuatoriano. No fue ajeno al regreso de 'Aladino' al once del 'Bombillo', por lo que espero lo mejor de sí como en anteriores compromisos. Sin embargo, vivió un vaivén de emociones por el rendimiento del volante.

Y es que en primera instancia, recriminó a Cueva por su poca muestra en el campo para pedir balón. Luego de ello, pidió que se le apoye en el mediocampo para poder asociarse y generar ocasiones de gol. Esto generó muchos comentarios de los aficionados de Emelec.

"Si Emelec quiere empatar debe re organizar su medio campo en la ofensiva. Si apenas se sostiene en la marca, para el ataque no alcanza. Debe aparecer Cueva y darle opciones de pases y variantes. Emelec sufre la falta de jugadores, Cueva no puede hacer todo solo", escribió en 'X'.

Periodista ecuatoriano se dirigió a Christian Cueva.

Fuera de todo, el rendimiento del equipo no fue óptimo en la derrota ante Independiente del Valle por 1-0, lo que hizo que Christian Cueva pase desapercibido en casi todos los 90 minutos del compromiso. "Emelec con poco para marcar en la media y menos para atacar. Cueva no aparece y el resto no ofrece opciones", agregó.

Próximo partido de Emelec de Christian Cueva

El siguiente partido de Emelec será ante Aucas por la Liga Pro el sábado 30 de agosto. Dicho compromiso inicia a partir de las 19:00 horas locales.