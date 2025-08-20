Escándalo de Christian Cueva en Ecuador: volante vinculado en supuesta salida nocturna de Emelec

Christian Cueva vuelve a ser noticia en Ecuador y no precisamente por su desempeño dentro de la cancha. El volante volvió en última victoria de Emelec ante Técnico Universitario en la Liga Pro. Tras el resultado, según información difundida por un medio ecuatoriano, el volante habría estado involucrado en una salida nocturna junto a varios jugadores.

De acuerdo con la información difundida por Diario Expreso de Ecuador, varios jugadores de Emelec habrían protagonizado una fiesta que se extendió desde el domingo 17 de agosto hasta la tarde del lunes 18, tras la victoria 1-0 sobre Técnico Universitario. El evento habría incluido música, alcohol y la presencia de varias mujeres.

Lo que más llamó la atención fue que, según el citado medio, entre los asistentes habría estado el volante peruano Christian Cueva, quien recientemente había vuelto a las canchas tras superar una lesión.

"Testigos y fotografías obtenidas por Expreso también sugieren la presencia del mediocampista peruano Christian 'Aladino' Cueva", publicó el medio ecuatoriano en su nota web.

Diario Expreso de Ecuador reveló que Christian Cueva estuvo presente en salida nocturna.

La noticia llega en un momento crucial para Emelec, pues estaban recuperando terreno en la Liga Pro y se perfilaban a poder pelear el título del campeonato dejando de lado la lucha por la permanencia, por lo que este tipo de situaciones generan preocupación en la dirigencia y en la hinchada.

Emelec se pronunciará tras lo sucedido

Hasta el momento, ni Christian Cueva ni el club han emitido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, de acorde con lo revelado por Expreso de Ecuador, el departamento de comunicaciones de la institución se comprometió a brindar una respuesta en las próximas horas.