DT de Emelec dio categórico calificativo sobre Christian Cueva tras superar su lesión: "Es un..."

Emelec sigue en un gran momento tras imponerse por la mínima ante Técnico Universitario por la fecha 25 de la Liga Pro. En este duelo, los hinchas del 'Bombillo' celebraron por todo alto el regreso de Christian Cueva. El volante superó su lesión y dejó una gran actuación al ingresar de cambio. Tras ello, el DT Guillermo Duró no dudó en comentar sobre el rendimiento del futbolista.

DT de Emelec dio categórico calificativo sobre Christian Cueva

Luego de la sufrida victoria, el técnico argentino conversó con las cámaras de Jax Latin Media y fue consultado por su opinión sobre el regreso de Christian Cueva con el conjunto 'Eléctrico'. Sobre ello, Duró fue enfático al expresar que se debe dar de a pocos su retorno al campo.

En la misma línea, el estratega no pudo ocultar su admiración hacia 'Aladino' y lo llenó de elogios asegurando que posee una gran experiencia y es el encargado de mover los hilos del equipo, siendo un jugador de suma importancia para el plantel. De igual manera, también opinó sobre Alfonso Barco sobre quién destacó su físico.

Video: Jax Latin Media

"Christian (Cueva) de a pocos, tenía para 20-25 minutos de fútbol. Yo creo que para la semana va a estar mejor. Igual con (Alfonso) Barco, que está creciendo día a día, es jugador muy físico y nos va a aportar mucho también. Christian es un jugador de mucha experiencia, que maneja bien los tiempos y el espacio. Es un jugador muy importante para nosotros”, sostuvo.

Guillermo Duró valoró la victoria de Emelec

Asimismo, el técnico de Emelec resaltó la importancia de haber sumado tres puntos frente a Técnico Universitario y destacó el esfuerzo de sus dirigidos en una de las plazas más difíciles de Ecuador. Con este triunfo, el ‘Bombillo’ se ubica a solo 3 unidades del cuarto puesto en la tabla, alejándose de la lucha por el descenso.

“Es un resultado muy importante para nosotros, teniendo en cuenta la visita y la altura. Era un partido complicado. Con superioridad nos pudimos abrir bien y se justificó el resultado", manifestó.

Números de Christian Cueva con Emelec

Desde su llegada, Christian Cueva se ha convertido en el fichaje más determinante de Emelec en la temporada. El volante peruano ha mostrado un rendimiento destacado en sus primeros encuentros, ganándose rápidamente el cariño de la hinchada y el reconocimiento de la prensa ecuatoriana.

Christian Cueva brilla con Emelec y se mete en la pelea por el título. Foto: Emelec

Con su arribo, el panorama del ‘Bombillo’ cambió por completo: de pelear el descenso a soñar con el título. Hasta el momento, Cueva ha disputado 8 partidos, en los que registró 2 goles y 2 asistencias, consolidándose como pieza clave en el esquema del equipo.