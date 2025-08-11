Revelan el astronómico sueldo que Junior ofreció a Christian Cueva para dejar Emelec

Christian Cueva volvió a estar en el foco de la noticia tras haber llamado la atención de Junior de Barranquilla. El volante nacional ha venido sosteniendo grandes actuaciones desde su llegada a Emelec y es considerado uno de los mejores jugadores de la Liga Pro. Por ello, el cuadro colombiano se interesó en sus servicios y se acaba de conocer el importante salario que le ofrecieron para cerrar su fichaje.

¿Qué salario le ofreció Junior a Christian Cueva?

El periodista ecuatoriano Gustavo Dávila, a través del medio internacional 'Bolavip', reveló que Junior de Barranquilla está muy interesado en fichar al jugador y, para lograrlo, habría presentado una atractiva oferta que incluye un aumento salarial.

De acuerdo con la información publicada en su nota web, el club colombiano le habría propuesto a Christian Cueva un incremento salarial de 3 mil dólares mensuales sobre lo que actualmente percibe en Emelec, llegando a la cifra de 15 mil dólares.

"En Junior de Barranquilla, Cueva podría ganar cerca de los 15 mil dólares mensuales, esto representa un aumento de 3 mil dólares de lo que gana en el club ecuatoriano", mencionaron en su publicación.

Bolavip reveló el astronómico sueldo que Junior ofreció a Christian Cueva.

Christian Cueva se mantiene firme en Emelec

Pese a esta importante oferta, el periodista ecuatoriano Javier Ruiz informó que Christian Cueva se mantendrá con Emelec hasta, por lo menos, el término de su contrato. Esta noticia fue gratamente recibida por los hinchas del 'Bombillo', ya que se trata de uno de los jugadores más importantes de su plantilla.

"Ayer Cueva salió con el señor (José) Valverde que es el presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec y todo tranquilo. Les puedo garantizar que Cueva va a terminar su contrato con el equipo. No hay algún movimiento que pueda cambiar esta decisión", expresó el comunicador.