Presidente de Emelec dio rotundo calificativo sobre Cueva por rumores de salida: "Es un..."

Christian Cueva volvió a ser noticia en las últimas semanas tras los múltiples rumores sobre una posible salida de Emelec para poner rumbo al fútbol colombiano con Junior de Barranquilla. Ante esta situación, el presidente del 'Bombillo', Jorge Guzmán, salió al frente y se refirió de forma tajante sobre el volante nacional.

Presidente de Emelec dio rotundo calificativo sobre Christian Cueva

Durante una entrevista con una radio ecuatoriana, Jorge Guzmán, mandamás del conjunto ecuatoriano. fue consultado por la continuidad de Christian Cueva para lo que resta de la temporada en la Liga Pro.

Ante ello, el directivo no dudó en elogiar el gran rendimiento que ha venido mostrando 'Aladino' desde su llegada y reveló que su deseo de que se mantenga jugando en Emelec. Además, expresó su deseo de que las finanzas del club se estabilicen para que se de la permanencia de Cueva.

“(Christian) Cueva es un jugador que se ha interiorizado mucho con el club y con el equipo. Nosotros queremos que continúe, y esperamos que las condiciones económicas que se presenten sigan siendo favorables para que permanezca en el plantel", manifestó.

Video: KCH Radio 90.9 FM

Posteriormente, el presidente del cuadro 'Eléctrico' destacó que Cueva se ha logrado ganar el cariño de la hinchada de una forma inesperada y volvió a enfatizar que esperan seguir contando con él. "Sabemos que es un jugador muy querido por la hinchada en tan poco tiempo y nosotros lucharemos para que el próximo año continúe", añadió.

Christian Cueva se mantendrá en Emelec

Los rumores de una posible salida de 'Aladino' ha generado mucha incertidumbre en Emelec, ya que se trata de uno de sus jugadores más destacados. En ese sentido, hubo una noticia que llenó de alivio a los hinchas. Y es que, el periodista ecuatoriano Javier Ruiz aseguró que Christian Cueva no se moverá del equipo.

Christian Cueva seguirá jugando con Emelec.

"Ayer Cueva salió con el señor (José) Valverde que es el presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec y todo tranquilo. Les puedo garantizar que Cueva va a terminar su contrato con el equipo. No hay algún movimiento que pueda cambiar esta decisión", expresó el comunicador.

Christian Cueva no fue convocado con Emelec

El DT de Emelec, Guillermo Duró tomó la firme decisión de no convocar a Cueva para el próximo duelo ante Deportivo Cuenca. Cabe precisar que esto se debe a que 'Aladino' no ha logrado recuperarse de una lesión que sufrió en el partido ante Manuel Iturralde.

De esta forma, el estratega prefirió darle descanso al volante nacional para que pueda finalizar su proceso de recuperación y volver en las mejores condiciones con Emelec.