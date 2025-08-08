Christian Cueva le da una mala noticia a Emelec y sorprende a los hinchas en pleno torneo

El fútbol continúa en Ecuador y Emelec atraviesa una nueva etapa con la presencia de sus nuevos refuerzos, siendo Christian Cueva uno de ellos y quien se ha convertido en pieza clave del ‘Bombillo’. Sin embargo, una noticia sobre el peruano ha generado todo tipo de reacciones en la hinchada.

Cabe mencionar que para muchos aficionados, el popular ‘Aladino’ es uno de los futbolistas más importantes en el ataque, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Ahora, con camiseta del elenco ecuatoriano busca recuperar su mejor versión.

¿Qué noticia conocieron los hinchas de Emelec sobre Christian Cueva?

“Se espera la recuperación del peruano Christian Cueva. Hay un porcentaje bastante alto de que no llegue al partido. El jugador debe estar al 100% y no se le quiere arriesgar”, informaron en el programa 'De Una' en Ecuador sobre la recuperación del volante, por lo que no será considerado para el partido ante Deportivo Cuenca por la siguiente fecha del torneo.

De esta manera, los hinchas del conjunto eléctrico recibieron una mala noticia de ‘Aladino’, pues su presencia en el campo ha sido importante para lograr buenos resultados en el equipo de Guillermo Duró y cuando estuvo el anterior comando técnico. Se espera su pronta recuperación para los siguientes compromisos.

Cabe mencionar que el jugador peruano se lesionó durante la Copa Ecuador ante Miguel Iturralde. Aunque ya se perdió el encuentro contra Libertad por la Liga Pro, no pudo recuperarse para esta nueva jornada.

Próximo partido de Emelec por la Liga Pro de Ecuador

Luego de su triunfo por 2-1 sobre Libertad, el Emelec de Christian Cueva enfrentará a Deportivo Cuenca por una nueva fecha de la Liga Pro de Ecuador, el próximo lunes 11 de agosto.