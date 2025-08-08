- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Colombia vóley
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Motorola
Christian Cueva le da una mala noticia a Emelec y sorprende a los hinchas en pleno torneo
El volante Christian Cueva sorprende a todos en el mejor momento de Emelec, generando diversas reacciones a meses de su fichaje.
El fútbol continúa en Ecuador y Emelec atraviesa una nueva etapa con la presencia de sus nuevos refuerzos, siendo Christian Cueva uno de ellos y quien se ha convertido en pieza clave del ‘Bombillo’. Sin embargo, una noticia sobre el peruano ha generado todo tipo de reacciones en la hinchada.
PUEDES VER: Prensa de Ecuador dio firme comentario sobre Christian Cueva tras lesión con Emelec: "Prefirió..."
Cabe mencionar que para muchos aficionados, el popular ‘Aladino’ es uno de los futbolistas más importantes en el ataque, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Ahora, con camiseta del elenco ecuatoriano busca recuperar su mejor versión.
¿Qué noticia conocieron los hinchas de Emelec sobre Christian Cueva?
“Se espera la recuperación del peruano Christian Cueva. Hay un porcentaje bastante alto de que no llegue al partido. El jugador debe estar al 100% y no se le quiere arriesgar”, informaron en el programa 'De Una' en Ecuador sobre la recuperación del volante, por lo que no será considerado para el partido ante Deportivo Cuenca por la siguiente fecha del torneo.
De esta manera, los hinchas del conjunto eléctrico recibieron una mala noticia de ‘Aladino’, pues su presencia en el campo ha sido importante para lograr buenos resultados en el equipo de Guillermo Duró y cuando estuvo el anterior comando técnico. Se espera su pronta recuperación para los siguientes compromisos.
Cabe mencionar que el jugador peruano se lesionó durante la Copa Ecuador ante Miguel Iturralde. Aunque ya se perdió el encuentro contra Libertad por la Liga Pro, no pudo recuperarse para esta nueva jornada.
Próximo partido de Emelec por la Liga Pro de Ecuador
Luego de su triunfo por 2-1 sobre Libertad, el Emelec de Christian Cueva enfrentará a Deportivo Cuenca por una nueva fecha de la Liga Pro de Ecuador, el próximo lunes 11 de agosto.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90