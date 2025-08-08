Christian Cueva definió su futuro en Emelec tras ser vinculado a Junior este 2025: "Su contrato..."

Christian Cueva es una de las figuras más destacadas en Emelec. El peruano viene siendo pieza clave para el 'Bombillo', que acaba de salir de la zona de descenso en la LigaPro 2025. Bajo este contexto, durante los últimos días se conoció que el futbolista habría despertado el interés de Junior de Barranquilla.

Christian Cueva tomó una firme decisión en Emelec ante interés de Junior

Por ese motivo, en la reciente edición del programa 'De Una SF', el periodista Javier Ruiz indicó que por ahora se descarta que 'Aladino' deje el elenco de Guayaquil. En sus declaraciones detalló que el mediocampista ofensivo se siente muy a gusto en el plantel liderado por Guillermo Duró y seguirá en la lucha por ganar el título de esta temporada.

Christian Cueva seguirá en Emelec pese a rumores de llegar a Junior/Composición: GLR

"Ayer Cueva salió con el señor (José) Valverde que es el Presidente de la comisión de fútbol de Emelec y todo tranquilo. Les puedo garantizar que Cueva va a terminar su contrato con el equipo. No hay ningún movimiento que pueda cambiar su decisión", precisó el comunicador.

Edgar Ospina reveló que Junior está interesado en el fichaje de Christian Cueva

En una entrevista con el periodista Silvio Valencia, el extécnico colombiano de Ayacucho FC señaló que Junior de Barranquilla tiene el interés en sumar a sus filas al volante peruano Christian Cueva ya que no estaría a gusto en el cuadro 'Eléctrico'.

"Ya le dieron un telefonazo a Christian Cueva. Esta se la doy, ya le timbraron de Junior de Barranquilla porque él no está muy a gusto en Emelec. Que le pregunte al 'Mudo' Rodríguez que tal pagan en Junior de Barranquilla. Telefonazo ya le pegaron porque necesita un jugador de avanzada en la parte de arriba", sostuvo el 'Peinadito'.

Christian Cueva y su presente en Emelec este 2025

Desde su llegada a Ecuador para jugar por Emelec, el futbolista Christian Cueva viene demostrando toda su calidad profesional en el 'Bombillo'. Sus números dan cuenta que, hasta la fecha registra 7 encuentros, además de 2 goles, 2 asistencias y un promedio de 495 minutos.