La mala noticia que recibió Palmeiras previo al duelo contra Universitario por Copa Libertadores
Universitario de Deportes está próximo de enfrentarse a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, pero una terrible noticia llegó al "Verdao", previo al duelo.
Universitario de Deportes se enfrentará a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, una mala noticia llegó al equipo brasileño antes del crucial encuentro, y por un momento todo se envolvió en un trágico suceso que podría perjudicarlos en su objetivo de clasificar.
PUEDES VER: DT de Palmeiras dio firme comentario sobre Universitario previo al duelo por Libertadores: "Este..."
Según informó Palmeiras, antes del partido contra Ceará por la jornada 19 de la Serie A Brasileirao, hinchas ingresaron a las instalaciones del 'Verdao' para reclamar al plantel los malos resultados futbolísticos que viene obteniendo a cargo del técnico Abel Ferreira en la Copa Brasil, Mundial de Clubes y torneo local.
A su vez, el club brasileño mostró videos de la cámara de vigilancia, ubicada en la fachada del predio del cuadro paulista. En las imágenes se puede evidenciar que alrededor de 4 personas lanzan proyectiles en el portón de dicho centro deportivo donde los futbolistas se concentran.
"Durante la madrugada de este domingo (10), vándalos atacaron cobardemente la Academia de Fútbol del Palmeiras, poniendo en riesgo la integridad física de los atletas y demás empleados del club que se encontraban allí concentrados para el partido contra el Ceará, por el Campeonato Brasileño. Afortunadamente, nadie resultó herido", se puede leer en el comunicado.
"No podemos tolerar, y mucho menos normalizar, que el fútbol se convierta en un ambiente cada vez más tóxico, donde la paz esté permanentemente en riesgo", continuaron.
Por último, dejaron en claro su posición sobre los medios periodísticos que están divulgando las amenazas de algunos elementos en contra de Palmeiras. "En este sentido, el club lamenta la complicidad de diversos medios de comunicación que, desde vísperas del último derbi, están dando publicidad, muchas veces sin ningún sentido crítico, a amenazas vertidas por individuos violentos que intentan imponerse a través del miedo", concluyó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90