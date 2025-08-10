La mala noticia que recibió Palmeiras previo al duelo contra Universitario por Copa Libertadores

Universitario de Deportes se enfrentará a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, una mala noticia llegó al equipo brasileño antes del crucial encuentro, y por un momento todo se envolvió en un trágico suceso que podría perjudicarlos en su objetivo de clasificar.

Según informó Palmeiras, antes del partido contra Ceará por la jornada 19 de la Serie A Brasileirao, hinchas ingresaron a las instalaciones del 'Verdao' para reclamar al plantel los malos resultados futbolísticos que viene obteniendo a cargo del técnico Abel Ferreira en la Copa Brasil, Mundial de Clubes y torneo local.

A su vez, el club brasileño mostró videos de la cámara de vigilancia, ubicada en la fachada del predio del cuadro paulista. En las imágenes se puede evidenciar que alrededor de 4 personas lanzan proyectiles en el portón de dicho centro deportivo donde los futbolistas se concentran.

"Durante la madrugada de este domingo (10), vándalos atacaron cobardemente la Academia de Fútbol del Palmeiras, poniendo en riesgo la integridad física de los atletas y demás empleados del club que se encontraban allí concentrados para el partido contra el Ceará, por el Campeonato Brasileño. Afortunadamente, nadie resultó herido", se puede leer en el comunicado.

"No podemos tolerar, y mucho menos normalizar, que el fútbol se convierta en un ambiente cada vez más tóxico, donde la paz esté permanentemente en riesgo", continuaron.

Por último, dejaron en claro su posición sobre los medios periodísticos que están divulgando las amenazas de algunos elementos en contra de Palmeiras. "En este sentido, el club lamenta la complicidad de diversos medios de comunicación que, desde vísperas del último derbi, están dando publicidad, muchas veces sin ningún sentido crítico, a amenazas vertidas por individuos violentos que intentan imponerse a través del miedo", concluyó.