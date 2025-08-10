0
LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

La mala noticia que recibió Palmeiras previo al duelo contra Universitario por Copa Libertadores

Universitario de Deportes está próximo de enfrentarse a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, pero una terrible noticia llegó al "Verdao", previo al duelo.

Luis Blancas
La mala noticia que recibió Palmeiras previo al duelo contra Universitario por Copa Libertadores
La mala noticia que recibió Palmeiras previo al duelo contra Universitario por Copa Libertadores | Foto: X
COMPARTIR

Universitario de Deportes se enfrentará a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, una mala noticia llegó al equipo brasileño antes del crucial encuentro, y por un momento todo se envolvió en un trágico suceso que podría perjudicarlos en su objetivo de clasificar.

DT de Palmeiras dio firme comentario sobre Universitario previo al duelo por Libertadores

PUEDES VER: DT de Palmeiras dio firme comentario sobre Universitario previo al duelo por Libertadores: "Este..."

Según informó Palmeiras, antes del partido contra Ceará por la jornada 19 de la Serie A Brasileirao, hinchas ingresaron a las instalaciones del 'Verdao' para reclamar al plantel los malos resultados futbolísticos que viene obteniendo a cargo del técnico Abel Ferreira en la Copa Brasil, Mundial de Clubes y torneo local.

A su vez, el club brasileño mostró videos de la cámara de vigilancia, ubicada en la fachada del predio del cuadro paulista. En las imágenes se puede evidenciar que alrededor de 4 personas lanzan proyectiles en el portón de dicho centro deportivo donde los futbolistas se concentran.

"Durante la madrugada de este domingo (10), vándalos atacaron cobardemente la Academia de Fútbol del Palmeiras, poniendo en riesgo la integridad física de los atletas y demás empleados del club que se encontraban allí concentrados para el partido contra el Ceará, por el Campeonato Brasileño. Afortunadamente, nadie resultó herido", se puede leer en el comunicado.

"No podemos tolerar, y mucho menos normalizar, que el fútbol se convierta en un ambiente cada vez más tóxico, donde la paz esté permanentemente en riesgo", continuaron.

Por último, dejaron en claro su posición sobre los medios periodísticos que están divulgando las amenazas de algunos elementos en contra de Palmeiras. "En este sentido, el club lamenta la complicidad de diversos medios de comunicación que, desde vísperas del último derbi, están dando publicidad, muchas veces sin ningún sentido crítico, a amenazas vertidas por individuos violentos que intentan imponerse a través del miedo", concluyó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Juan Jayo recordó paso de Benavente por Alianza y calificó su fichaje por Cristal: "No tiene..."

  2. Universitario perdió 2 a 0 y complica su liderato en el torneo peruano tras 6 fechas

  3. Vitor Roque, delantero de Palmeiras, dejó fuerte mensaje sobre Universitario: "Es una..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano