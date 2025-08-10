'Puma' Carranza no se guardó nada y dio rotundo mensaje a Alianza Lima: "Es una..."

'Puma' Carranza, referente de Universitario de Deportes, estuvo presente en la fiesta por el aniversario 101 del club en el Estadio Monumental. Sin embargo, los periodistas presentes le consultaron sobre cómo viene celebrando el cumpleaños del club de sus amores y le mencionaron a su rival máximo en el fútbol peruano, Alianza Lima, a quien le dejó un firme mensaje.

Fiel a su estilo y en medio de las celebraciones, José 'Puma' Carranza respondió tajantemente a la consulta que le hicieron sobre la final disputada contra Alianza en 2023, cuando Universitario dio la vuelta en Matute ante su máximo rival. "Ah, no, es una costumbre (sobre ganarle a Alianza Lima en finales)", afirmó.

Por otro lado, Carranza no dejó pasar por alto los años vividos en Universitario desde que llegó al club y lo llevaron a vivir en el Lolo Fernández con tan solo 13 años de edad, para luego convertirse en ídolo para algunos y referente para otros, pero sobre todo en un jugador que lo dio todo por el cuadro merengue.

José Carranza junto a leyendas de Universitario en el aniversario 101 del club.

"La vida es de agradecimientos. La 'U' me recogió de un barrio que era difícil, a los 13 años viví en Lolo Fernández y me dieron la calidad de vida, como la tranquilidad, algo que necesitaba. Siempre aprendí de los referentes y las palabras que me daban era para siempre aprender", manifestó.

Por último, no dejó pasar los momentos que vivió en Universitario cuando el club pasaba por una crisis económica muy grande que no tenía, en su momento, forma de salida, pero luego con la llegada de Jean Ferrari se inició el camino para ir recuperando al equipo poco a poco.

"Uno siempre defiende al club en los momentos difíciles. Empezó con Jean Ferrari, sacamos la ley con todos los hinchas. Muchos dicen querer, pero nosotros no fuimos a la guerra en pandemia, eso es lo que nos deja tranquilos. Soy una persona a la que le gusta la honestidad", concluyó.