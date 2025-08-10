El insólito apodo que le pusieron a exjugador de Alianza Lima tras dejar el club: "Adiós, Yamal"

Alianza Lima vendió a FBC Melgar a Jhamir D'Arrigo luego de que el delantero no convenciera a los hinchas con su nivel de juego durante las dos temporadas en el club íntimo. No obstante, en medio de su despedida, ahora sus ex compañeros se despidieron del futbolista de una forma peculiar comparándolo con Lamine Yamal, la estrella del FC Barcelona.

Uno de los que lograron despedirlo a través de sus redes sociales fue Pablo Ceppelini, el mediocampista de Alianza, y su mensaje dejó una divertida comparación entre Jhamir D'Arrigo y Lamine Yamal, campeón de la Eurocopa con España. "Te voy a extrañar, Jhamir Yamal", comentó Ceppelini en la publicación de despedida de D'Arrigo en Instagram.

Jhamir D'Arrigo fue comparado con Lamine Yamal

Por otro lado, Paolo Guerrero y Hernán Barcos también tuvieron palabras para dedicarle a Jhamir en medio de su salida de Alianza Lima a Melgar de Arequipa.

En principio, Guerrero publicó en sus redes sociales un texto referente a D'Arrigo: "Mi hermano, te voy a extrañar mucho". Asimismo, el experimentado goleador argentino, Barcos, añadió desde su cuenta oficial de redes sociales: "Grande hermanito. Te queremos. Lo mejor en tus próximos desafíos", afirmó.

Por último, otros jugadores como Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud y Ángelo Campos también tuvieron palabras de afecto y cariño con el ahora delantero de Melgar.

Jhamir D'Arrigo firmó por Melgar tras dejar Alianza Lima.

Castillo manifestó: "Te quiero, hermano. Dios bendiga tu camino". Archimbaud se despidió de esta forma: "¡Lo que se te va a extrañar, hermano! Te quiero mucho". Campos, arquero de Alianza Lima, terminó con "Mi soli".