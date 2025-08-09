Fue el fichaje bomba de Alianza Lima y ahora el club confirmó su salida: "Gracias por tu entrega"

Alianza Lima dio un gran paso este sábado y venció por 1-0 a Ayacucho FC de visita por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025, resultado que fue celebrado por los hinchas. Sin embargo, minutos después del compromiso, estos se vieron sorprendidos por el club de La Victoria, quien anunció la salida de uno de sus jugadores del plantel que llegó como fichaje bomba del equipo en su momento.

El cuadro blanquiazul hizo oficial este sábado que Jhamir D'Arrigo no continuará vistiendo la camiseta blanquiazul por lo que resta del presente año tras una temporada y media como futbolista del primer equipo. Así lo dio a conocer mediante una publicación en todas sus cuentas oficiales de redes sociales.

"¡Gracias por tu entrega y profesionalismo! Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos, Jhamir", fueron las breves palabras con las que el conjunto victoriano se despidió del que fuera su futbolista, quien llegó a inicios del 2024 con el objetivo de destacar y ser campeón nacional, cosa que no pudo lograr.

Alianza Lima hizo oficial la salida de Jhamir D'Arrigo del club durante el Torneo Clausura. Foto: Alianza Lima

Jhamir D'Arrigo llegó como fichaje bomba pero no pudo destacar

El atacante de 25 años fue anunciado con bombos y platillos por el elenco aliancista a comienzos del 2024 luego de buenas campañas con Cantolao y Melgar, siendo este uno de los fichajes más sonados del mercado de pases de aquel torneo pues los aliancistas pagaron 550 mil dólares por su ficha. No obstante, su rendimiento no fue el que se esperaba, cosa que generó las despiadadas críticas de los aficionados.

Es más, en el presente campeonato no fue muy considerado por el DT Néstor Gorosito, jugando solamente 718 minutos en 18 partidos entre Liga 1 (15) y Copa Libertadores (3), en los que no pudo anotar goles. Asimismo, en el segundo semestre la pasó fuera de los bancos de suplentes pues no fue convocado en los últimos duelos por el Clausura.

Jhamir D'Arrigo no ha jugado ningún minuto en el segundo semestre del 2025 con Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

¿En qué equipo jugará Jhamir D'Arrigo?

El futuro de Jhamir D'Arrigo ya está definido. De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, Alianza Lima logró concretar la venta de la carta pase del extremo derecho y se convertirá a partir de ahora en el flamante fichaje de FBC Melgar, escuadra que ya anunció su incorporación. En las próximas horas estará viajando a Arequipa para presentarse con el técnico Juan Reynoso y unirse a los entrenamientos.

Alianza Lima vendió a Jhamir D'Arrigo, quien será flamante refuerzo de Melgar. Foto: FBC Melgar