Gorosito no se guardó nada y dejó dura autocrítica pese a triunfo de Alianza: "Debemos..."

Alianza Lima dio un gran paso de recuperación en el Torneo Clausura 2025 este sábado al superar por la mínima diferencia a Ayacucho FC en condición de visitante por la fecha 5 con único tanto de Pablo Ceppelini de penal. Sin embargo, este resultado no llenó las expectativas del DT blanquiazul, Néstor Gorosito, quien fue muy autocrítico con sus dirigidos.

El estratega argentino dio la cara tras el encuentro ante los medios de comunicación, a los que mostró su lado más franco pues consideró que lo único positivo fue el triunfo en tierras ayacuchanas porque a nivel de juego no estuvieron en su mejor tarde, cosa que deben de mejorar si quieren tener aspiraciones más altas en el campeonato.

"Con respecto al partido, nosotros necesitábamos ganar, estábamos urgidos. Lo positivo es que ganamos. Después de eso, no jugamos bien y debemos mejorar mucho si aspiramos a más", fueron las potentes declaraciones de 'Pipo' en conferencia de prensa post partido.

Video: Radio Ovación

¿Por qué Néstor Gorosito no quedó conforme pese a la victoria de Alianza Lima?

El triunfo aliancista ha sido celebrado por los aficionados y por el mismo 'Pipo' Gorosito, pero este último no ha quedado satisfecho con lo que ha visto de sus dirigidos. Y las estadísticas pueden reflejar el motivo, ya que en 90 minutos y con un 64% de posesión de balón, los 'Íntimos' solo realizaron tres disparos (uno de ellos al arco), números que no demostraron la superioridad del equipo en el resultado.

Alianza Lima ganó su segundo partido en el Torneo Clausura 2025

A pesar del disgusto del entrenador de 61 años, el elenco victoriano dejó de lado las críticas de los hinchas por el mal comienzo en el Clausura pues consiguió su segunda victoria en el torneo, ambos en condición de visitante y por un gol de diferencia, que lo coloca momentáneamente en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 8 puntos, a cuatro del líder Cusco FC.

Alianza Lima ganó por segunda vez en el Torneo Clausura 2025 y se mete a la pelea por el título. Foto: Ayacucho FC