Alianza Lima se pronuncia sobre el futuro de Néstor Gorosito: "El club necesita..."

Alianza Lima inició el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú con el pie izquierdo, pues no ha conseguido los resultados esperados las 4 primeras fechas, lo que generó una serie de cuestionamientos contra el entrenador Néstor Gorosito debido a que su buen momento en torneos internacionales no lo plasma en el campeonato local.

En ese contexto, el gerente general del club blanquiazul, Fernando Cabada, fue consultado sobre los rumores que pondrían en duda el proyecto de Franco Navarro y el ‘Pipo’, por lo que no dudó en responder con un contundente mensaje previo al partido en Ayacucho por la jornada 5.

¿Qué dijo Fernando Cabada sobre Néstor Gorosito en Alianza Lima?

“Mira, en absoluto. Yo creo que el club en los últimos años ha venido teniendo una serie de cambios, hemos cambiado de técnicos, de gerentes, de administradores concursales y lo que el club necesita hoy en día es continuidad para poder consolidar un proyecto. Nosotros desde la administración como institución estamos contentos y renovamos nuestros votos de confianza con la parte deportiva, tanto con la dirección deportiva como con el director técnico”, dijo a L1 MAX.

En esa línea, se refirió a la posible renovación del ‘Pipo’ luego que le dijeran que Franco Navarro Monteiro quiere mantener el proyecto para que el estratega argentino continúe al frente del plantel al finalizar la temporada, resaltando que vienen consolidándose recién desde hace 6 a 7 meses.

“Mira, Franco Navarro Monteiro tiene toda mi confianza y yo respaldo todas sus decisiones. Y además estoy de acuerdo con eso, creo que tenemos un muy buen cuerpo técnico, creo que ‘Pipo’ es una persona con experiencia y con las capacidades para poder llevarnos adelante”, agregó.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad Católica de Ecuador. Los blanquiazules serán locales en Matute este miércoles 13 de agosto a las 19:30 horas de Perú.