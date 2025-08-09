- Hoy:
Alianza Lima podría perder a importante jugador ante Universidad Católica por Copa Sudamericana
Alianza Lima está a punto de perder a un jugador clave para el duelo ante Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Alianza Lima se enfrentará a Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el equipo blanquiazul tiene una preocupación, ya que uno de sus máximos goleadores podría perderse este importante encuentro a nivel internacional. Nos referimos a Kevin Quevedo.
Según informó el técnico de Alianza, Néstor Gorosito, Quevedo quedó fuera del encuentro contra Ayacucho FC por la quinta fecha del Torneo Clausura debido a un fuerte dolor que le impedía ser titular en este vital partido.
"Kevin Quevedo presentó un dolor en el tobillo y por eso es que quedó fuera del partido ante Ayacucho FC", manifestó el entrenador argentino en conversación con el periodista Eduardo Combe en L1MAX.Kevin Quevedo podría perderse el duelo entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana.
¿Kevin Quevedo podría perderse el partido contra Universidad Católica?
Hasta el momento, Alianza Lima no ha emitido un comunicado oficial sobre la lesión de Kevin Quevedo. Únicamente Néstor Gorosito informó sobre su ausencia en el partido contra Ayacucho FC.
El hincha blanquiazul solo tiene que esperar el pronunciamiento oficial de Alianza para definir cuánto tiempo estará fuera Quevedo y si podría no llegar al duelo contra U. Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana.
Copa Sudamericana: Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador
Alianza Lima jugará contra Universidad Católica en condición de local el primer duelo de ida. Este encuentro se disputará el 13 de agosto de 2025 a las 19:30 p. m. (hora Perú) en el Estadio Alejandro Villanueva.
El segundo duelo de vuelta está programado para jugarse el 20 de agosto de 2025 a las 19:30 (hora de Perú) en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, por los octavos de la Copa Sudamericana.
