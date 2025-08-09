- Hoy:
El potente comentario de Mr. Peet tras penal para Alianza anulado por el VAR: "Es...."
El comentarista Mr. Peet se pronunció EN VIVO durante la transmisión del partido de Alianza Lima vs Ayacucho FC luego que el VAR anuló el penal.
Alianza Lima y Ayacucho FC se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Las Américas. Un encuentro lleno de emociones, pero también polémicas como la que se registró sobre el final del primer tiempo, pues el VAR le anuló un penal al conjunto blanquiazul, generando diversas reacciones como la de Mr. Peet.
PUEDES VER: Alianza Lima presumió a su último fichaje a días de que cierre el mercado: "ADN blanquiazul"
Y es que luego que el árbitro Micke Palomino pitó la caída del delantero Matías Succar, todo estaba listo para el remate desde los doce pasos para el equipo de Néstor Gorosito. Sin embargo, la polémica acción fue revisada por el VAR y el réferi tuvo que cambiar su decisión para la tranquilidad de los ‘Zorros’ y molestia de los ‘íntimos’.
¿Qué dijo Mr. Peet sobre el penal anulado para Alianza sobre Ayacucho FC?
“Se la sacó limpia, es lo que habíamos visto”, dijo el comentarista deportivo durante la transmisión de L1 MAX luego que el árbitro se dirigía a la cancha tras revisar el monitor del VAR. En medio de esta situación el delantero Gaspar Gentile fue amonestado con tarjeta amarilla, por lo que Mr. Peet no dudó en enviarle un mensaje: “Ya está, anda a jugar".
Cabe mencionar que el partido en Ayacucho continuó mediante constantes aproximaciones de los blanquiazules, hasta que en el segundo tiempo llegó el gol de Pablo Ceppelini para abrir el marcador a través de un penal que esta vez sí fue convalidado por el VAR tras la revisión de una mano del rival.
Próximo partido de Alianza Lima
El siguiente partido de Alianza Lima será por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad Católica de Ecuador. Los blanquiazules serán locales en Matute este miércoles 13 de agosto a las 19:30 horas de Perú.
