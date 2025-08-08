Alianza Lima presumió a su último fichaje a días de que cierre el mercado: "ADN blanquiazul"

A solo diez días de que cierre el mercado de fichajes en el fútbol peruano, Alianza Lima presumió a su flamante incorporación con el objetivo de salir campeón de la Liga 1 y Copa Sudamericana. Se trata de un personaje de nacionalidad argentina que tiene experiencia en el extranjero y también en la selección, por lo que su llegada a La Victoria causó diversos comentarios entre el hincha blanquiazul.

Como sabemos, recientemente fue confirmado Gianfranco Chávez en el plantel de Néstor Gorosito tras haber dejado Sporting Cristal y ello generó mucha expectativa en los aficionados, pero el club de Matute tenía otra sorpresa. Nos referimos a Franco Navarro Jr., el último refuerzo que de momento han anunciado los íntimos para el resto de la temporada. El nacido en Santa Fe, Argentina, pero peruano por sus padres, es el nuevo gerente deportivo de la institución.

Si bien es cierto su arribo causó controversia debido a que es el hijo del actual director deportivo de Alianza Lima, en el elenco victoriano confían en su desempeño dentro del importante cargo y por ello hicieron una inesperada publicación mediante su cuenta oficial de 'X'. "ADN blanquiazul. Mira la entrevista exclusiva a nuestro gerente deportivo, Franco Navarro Mandayo. Nuevos retos, una misma pasión. Conoce la visión de Franco en esta nueva historia que comienza con la blanquiazul", precisó en redes sociales.

La charla completa la puedes ver en Alianza Play, aunque para ello necesitas estar suscrito a la plataforma. Lo cierto es que este fichaje ha generado también expectativa entre los hinchas debido a que el también exfutbolista cuenta con ocho años de experiencia en la Federación Peruana de Fútbol, así como también tiene un MBA en Dirección de Entidades Deportivas por Universidad Europea de Madrid.

¿Franco Navarro Jr. es argentino?

Pese a que se identifique en todo sentido como peruano, ya que también lo es, el nuevo gerente deportivo de Alianza Lima cuenta con la nacionalidad argentina debido a que nació en dicho territorio cuando su papá, Franco Navarro, se encontraba jugando para Unión de Santa Fe en 1990. Esa fue la última experiencia en el extranjero del 'Pepón' antes de volver al fútbol peruano tras fichar por Sporting Cristal.