¡Alarma en Perú! André Carrillo se lesionó y peligra su participación en las Eliminatorias 2026

André Carrillo no completó el último partido en la victoria de Corinthians ante Palmeiras por la Copa de Brasil y tuvo que retirarse en el segundo tiempo tras sufrir una dura lesión. Tras los exámenes médicos, el 'Timao' confirmó que deberá ser operado en los próximos días, lo que pondría en riesgo su presencia con Perú en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

¿Qué lesión sufrió André Carillo con Corinthians?

Según informó el club en su sitio web, la 'Culebra' sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo, por lo que deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días para que inicie su proceso de recuperación.

Asimismo, Líbero pudo conocer que el atacante peruano presenta una lesión en el ligamento peroneo astragalino anterior. Por lo que, de confirmarse con la resonancia, será operado por artroscopia de tobillo y tendría como mínimo 3 meses de recuperación.

De esta manera, André Carrillo sería una baja sumamente sensible para la selección peruana de cara a los duelos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ausencia de la 'Culebra' representa un duro golpe para el esquema de Óscar Ibáñez.

André Carillo se perdería los partidos de la selección peruana. Foto: Luís Jimenez/URPI

André Carillo sería una baja sensible para la selección peruana

Recordemos que Carrillo es uno de los habituales en las convocatorias y, tras haber recuperado su mejor nivel, se consolidó como el jugador más desequilibrante de la Blanquirroja en los últimos encuentros, siendo clave para mover los hilos del equipo.

Durante las Eliminatorias disputó 8 partidos con la camiseta de la selección peruana, sin lograr anotar ni asistir. Esto se debe a que su rol en el campo se retrasó hacia el mediocampo, donde ahora se encarga de generar juego, dejando atrás su clásica posición de extremo.