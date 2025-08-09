0
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Partidos de HOY EN VIVO, domingo 10 de agosto: programación y dónde ver fútbol online

Programación y agenda de partidos en vivo a disputarse este domingo 10 de agosto de 2025. Tenemos Liga 1, Brasileirao y también se reanudan las Ligas de Europa.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo a disputarse este domingo 10 de agosto
Programación de partidos en vivo a disputarse este domingo 10 de agosto | FOTO: LIBERO
Regresa l fútbol en las grandes Ligas de Europa. Además, en Perú y resto de países de Sudamérica continúan los torneos domésticos. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto al horario y canales de transmisión de los partidos en vivo a disputarse este domingo 10 de agosto.

Luis Advíncula mandó mensaje de despedida en Argentina.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Sporting Cristal vs MelgarL1 Max, Fanatiz, FOX Deportes
13:15Los Chankas vs Atlético GrauL1 Max, Fanatiz
15:30Juan Pablo II vs BinacionalL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Community Shield

HORARIOPARTIDOTV
9:00Crystal Palace vs LiverpoolESPN, Disney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Famalicão vs Santa ClaraGOLTV Play, Disney+
14:30Sporting Braga vs TondelaGOLTV Play, Disney+
14:30Moreirense vs AlvercaTVI Player, V+ TVI

Partidos de hoy en Coppa Italia

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Calcio Padova vs Vicenza
13:30Pescara vs Rimini
13:30Audace Cerignola vs Avellino

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Barracas Central vs AldosiviTyC Sports, ESPN Premium
15:00Instituto vs PlatenseTyC Sports, TNT Sports
18:00Argentinos Juniors vs Unión Santa FeTyC Sports, Disney+

Partidos de hoy en Liga de Futbol Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
16:15Gualberto Villarroel SJ vs Ind. PetroleroFutbol Canal
16:15Blooming vs Always ReadyFutbol Canal
18:30Aurora vs GuabiráFutbol Canal

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Palmeiras vs CearáFanatiz, Globo, Premiere
14:00Vasco da Gama vs Atlético MineiroFanatiz, Globo, Premiere
16:30Cruzeiro vs SantosFanatiz, Premiere, TV Record
18:30Grêmio vs Sport RecifeFanatiz, Premiere, Globoplay

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Universidad Católica vs ÑublenseMax chile, TNT Premium
11:30Everton vs Colo-ColoMax chile, TNT Premium
14:00Cobresal vs Coquimbo UnidoMax chile, TNT Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Envigado vs JunioRCN Nuestra Tele, Win Sports
17:15Fortaleza CEIF vs Deportivo PereiraRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
19:30Llaneros vs MedellínRCN Nuestra Tele, Win Sports

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Cuniburo vs Téc. UniversitarioCanal del Futbol, Zapping
15:30Macará vs DelfinEcuavisa, Canal del Futbol, Zapping
18:00El Nacional vs BarcelonaCanal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Guaraní vs OlimpiaTigo Sports

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Cerro vs RacingDisney+, VTV+
11:30Danubio vs JuventudDisney+, VTV+
14:00Wanderers vs Plaza ColoniaDisney+, VTV+
16:30Miramar Misiones vs LiverpoolGolTV, Disney+

Partidos de hoy en Primera División Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Academia Puerto Cabello vs UCV
10:00Carabobo vs Zamora
16:00Metropolitanos vs Deportivo La Guaira
17:00Estudiantes Mérida vs Caracas

Partidos amistosos de hoy

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Chelsea vs MilanDAZN
10:30Sunderland vs Rayo Vallecano
10:30Borussia Dortmund vs JuventusDAZN
12:00Toulouse vs SevillaSevilla FC+
12:00Almería vs Al NassrGOL PLAY, STC TV
13:00Barcelona vs ComoYouTube, Barca TV
14:00Villarreal vs Aston VillaDisney+

Partidos de hoy en Eredivisie

HORARIOPARTIDOSTV
5:15PEC Zwolle vs TwenteESPN2
7:30Ajax vs Telstar Disney+, Zapping
7:30AZ vs GroningenDisney+
9:45Utrecht vs HeraclesESPN2

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Cincinnati vs CharlotteMLS Season Pass
17:00Minnesota United vs Colorado RapidsMLS Season Pass
17:00New York RB vs Real Salt LakeMLS Season Pass
19:00Orlando City SC vs Inter MiamiMLS Season Pass
21:00LA Galaxy vs Seattle SoundersMLS Season Pass

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

