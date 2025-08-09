Partidos de HOY EN VIVO, domingo 10 de agosto: programación y dónde ver fútbol online

Regresa l fútbol en las grandes Ligas de Europa. Además, en Perú y resto de países de Sudamérica continúan los torneos domésticos. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto al horario y canales de transmisión de los partidos en vivo a disputarse este domingo 10 de agosto.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Sporting Cristal vs Melgar
|L1 Max, Fanatiz, FOX Deportes
|13:15
|Los Chankas vs Atlético Grau
|L1 Max, Fanatiz
|15:30
|Juan Pablo II vs Binacional
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Community Shield
|HORARIO
|PARTIDO
|TV
|9:00
|Crystal Palace vs Liverpool
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Famalicão vs Santa Clara
|GOLTV Play, Disney+
|14:30
|Sporting Braga vs Tondela
|GOLTV Play, Disney+
|14:30
|Moreirense vs Alverca
|TVI Player, V+ TVI
Partidos de hoy en Coppa Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Calcio Padova vs Vicenza
|13:30
|Pescara vs Rimini
|13:30
|Audace Cerignola vs Avellino
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Barracas Central vs Aldosivi
|TyC Sports, ESPN Premium
|15:00
|Instituto vs Platense
|TyC Sports, TNT Sports
|18:00
|Argentinos Juniors vs Unión Santa Fe
|TyC Sports, Disney+
Partidos de hoy en Liga de Futbol Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:15
|Gualberto Villarroel SJ vs Ind. Petrolero
|Futbol Canal
|16:15
|Blooming vs Always Ready
|Futbol Canal
|18:30
|Aurora vs Guabirá
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Palmeiras vs Ceará
|Fanatiz, Globo, Premiere
|14:00
|Vasco da Gama vs Atlético Mineiro
|Fanatiz, Globo, Premiere
|16:30
|Cruzeiro vs Santos
|Fanatiz, Premiere, TV Record
|18:30
|Grêmio vs Sport Recife
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Universidad Católica vs Ñublense
|Max chile, TNT Premium
|11:30
|Everton vs Colo-Colo
|Max chile, TNT Premium
|14:00
|Cobresal vs Coquimbo Unido
|Max chile, TNT Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Envigado vs Junio
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|17:15
|Fortaleza CEIF vs Deportivo Pereira
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|19:30
|Llaneros vs Medellín
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Cuniburo vs Téc. Universitario
|Canal del Futbol, Zapping
|15:30
|Macará vs Delfin
|Ecuavisa, Canal del Futbol, Zapping
|18:00
|El Nacional vs Barcelona
|Canal del Futbol, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Guaraní vs Olimpia
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Cerro vs Racing
|Disney+, VTV+
|11:30
|Danubio vs Juventud
|Disney+, VTV+
|14:00
|Wanderers vs Plaza Colonia
|Disney+, VTV+
|16:30
|Miramar Misiones vs Liverpool
|GolTV, Disney+
Partidos de hoy en Primera División Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Academia Puerto Cabello vs UCV
|10:00
|Carabobo vs Zamora
|16:00
|Metropolitanos vs Deportivo La Guaira
|17:00
|Estudiantes Mérida vs Caracas
Partidos amistosos de hoy
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Chelsea vs Milan
|DAZN
|10:30
|Sunderland vs Rayo Vallecano
|10:30
|Borussia Dortmund vs Juventus
|DAZN
|12:00
|Toulouse vs Sevilla
|Sevilla FC+
|12:00
|Almería vs Al Nassr
|GOL PLAY, STC TV
|13:00
|Barcelona vs Como
|YouTube, Barca TV
|14:00
|Villarreal vs Aston Villa
|Disney+
Partidos de hoy en Eredivisie
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|5:15
|PEC Zwolle vs Twente
|ESPN2
|7:30
|Ajax vs Telstar
|Disney+, Zapping
|7:30
|AZ vs Groningen
|Disney+
|9:45
|Utrecht vs Heracles
|ESPN2
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Cincinnati vs Charlotte
|MLS Season Pass
|17:00
|Minnesota United vs Colorado Rapids
|MLS Season Pass
|17:00
|New York RB vs Real Salt Lake
|MLS Season Pass
|19:00
|Orlando City SC vs Inter Miami
|MLS Season Pass
|21:00
|LA Galaxy vs Seattle Sounders
|MLS Season Pass
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.