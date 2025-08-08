0
EN DIRECTO
Perú vs Colombia EN VIVO HOY por Copa Panamericana de Vóley

Partidos de hoy EN VIVO: horarios y canales para ver fútbol gratis este sábado 9 de agosto

Se nos vienen interesantes partidos para este sábado 9 de agosto. Tendremos acción en la Liga 1 y otros campeonatos a nivel internacional.

Wilfredo Inostroza
Repasa al detalle la agenda deportiva con los partidos de hoy, sábado 9 de agosto
Repasa al detalle la agenda deportiva con los partidos de hoy, sábado 9 de agosto | Composición: Líbero
COMPARTIR

Repasa al detalle toda la agenda deportiva con los partidos que se disputan este sábado 9 de agosto. En la Liga 1 juegan tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes, mientras que también tendremos acción en diferentes campeonatos de Sudamérica y en todo el planeta.

Alianza Lima chocará con Ferroviaria de Brasil.

PUEDES VER: Conmebol confirmó que Alianza Lima enfrentará a Ferroviaria de Brasil en torneo internacional

Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00 Ayacucho FC vs. Alianza LimaL1 MAX
15:15ADT vs. Sporti HuancayoL1 MAX
18:30Universitario vs. Sport BoysGOLPerú

Partidos de hoy por Liga 2

HorariosPartidosCanales
13:00U. César Vallejo vs. Tacna Heroica-
15:15Santos vs. San Marcos-

Partidos de por Liga Femenina FPF

HorariosPartidosCanales
10:30Sporting Cristal vs. FC KillasMovistar Deportes
13:00Alianza Lima vs. Carlos A. MannucciMovistar Deportes, América TVGO
15:15Melgar vs. Defensores de Ilucán-

Partidos de hoy por Campeonato Africano de Naciones

HorariosPartidosCanales
09:00Rep. Centroafricana vs. MauritaniabeIN Sports
12:00Tanzania vs. MadagascarFanatiz

Partido de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
12:30San Martín SJ vs. SarmientoTyC Sports, TNT Sports
14:30Boca Juniors vs. Racing ClubTyC Sports, ESPN y Disney+
16:30Independiente vs. River PlateTyC Sports, Disney+
18:45Atlético Tucumán vs. Rosario CentralESPN Premium, Disney+
18:45Belgrano vs. BanfieldTyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
16:30RB Bragantino vs. InternacionalFanatiz, Premiere, Globo Play
16:30Flamengo vs. MirassolPremiere, Globoplay, Prime Video
16:30Sao Paulo vs. VitóriaPremiere, Globo Play
18:30Fortaleza vs. BotafogoFanatiz, Prime Video
19:00Bahía vs. FluminenseFanatiz, Prime Video, SporTV

Partidos de hoy por Liga BetPlay

HorariosPartidosCanales
15:00 Once Caldas vs. Águilas DoradasRCN, Win+ Fútbol
17:15América de Cali vs Deportes TolimaRCN, Win+ Fútbol
19:30Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa FeRCN, Win+ Fútbol

Partidos de hoy por Liga Pro

HorariosPartidosCanales
14:00Mushuc Runa vs. LibertadEcuavisa, Canal del Fútbol
16:30Aucas vs. LDU QuitoEcuavisa, Canal del Fútbol
19.00Manta vs. Independiente del ValleCanal del Fútbol, Teleamazonas

Partidos de hoy por Campeonato Nacional de Chile

HorariosPartidosCanales
11:30Huachipato vs. U. La CaleraHBO Max, TNT Sports
14:00Univesidad de Chile vs. Unión EspañolaHBO Max, TNT Sports
16:30La Serena vs. O'HigginsHBO Max, TNT Sports

Partidos de hoy por Liga AUF

HorariosPartidosCanales
09:00Progreso vs. Cerro LargoGOLTV, Disney+
13:00Peñarol vs. NacionalGOLTV, Disney+

Partidos de hoy por Liga Paraguaya

HorariosPartidosCanales
14:00General Caballero JLM vs. Sportivo AmelianoTigo Sports
16:30 Sportivo Luqueño vs. Atlético TembetaryTigo Sports, DSports

Partidos de hoy por División Profesional

HorariosPartidosCanales
16:30Nacional Potosí vs. The StrongestFútbol Canal
19:00Bolívar vs. Real TomayapoFútbol Canal

Partidos por Liga FUTVE

HorariosPartidosCanales
16:00Carabobo vs. ZamoraLiga FUTVE (YouTube)
18:30Deportivo Táchira vs. Anzoátegui Liga FUTVE (YouTube)

Partidos de hoy por Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00América vs. QuerétaroTUDN, Univisión, Canal 5 Televisa
22:00Mazatlán vs. TijuanaAzteca 7, ViX, Tubi
22:05Atlas vs. PachucaTUDN App y ViX

Partidos de hoy por MLS

HorariosPartidosCanales
18:30CF Montreal vs. Atlanta UnitedMLS Pass
18:30New England Revolution vs. DC UnitedMLS Pass
18:30Philadelphia Union vs. Toronto FCMLS Pass
19:30Austin FC vs. Houston DynamoMLS Pass
19:30Chicago Fire vs. Los Angeles FCMLS Pass
19:30FC Dallas vs. Portland TimbersMLS Pass
19:30St. Louis City vs. Nashville SCMLS Pass
19:45Sporting Kansas City vs. San Diego FCMLS Pass
21:30 San Jose Earthquakes vs. Vancouver WhitecapsMLS Pass

Partidos de hoy por Eredivisie

HorariosPartidos
09:30Nijmegen vs. ExcelsiorESPN, Canal+
11:45Feyenoord vs. BredaESPN 4, Disney+
13:00Heerenveen vs. FC VolendamESPN, Canal
14:00PSV vs. Sparta RotterdamDisney+

Partidos de hoy por Primeira Liga

HorariosPartidosCanales
09:30Nacional vs. Gil VicenteSport TV1
14:30Araouca vs. AFSSport TV1

Partidos de hoy por Coppa Italia

HorariosPartidosCanales
13:30Virtus Entella vs. Termana-

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. ¡Batacazo! Portal internacional filtra que futbolista peruano fichó por el FC Barcelona

  2. ¿A qué hora juega Barcelona vs Como y qué canal transmite el Trofeo Joan Gamper?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano