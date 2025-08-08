Repasa al detalle toda la agenda deportiva con los partidos que se disputan este sábado 9 de agosto. En la Liga 1 juegan tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes, mientras que también tendremos acción en diferentes campeonatos de Sudamérica y en todo el planeta.
Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Ayacucho FC vs. Alianza Lima
|L1 MAX
|15:15
|ADT vs. Sporti Huancayo
|L1 MAX
|18:30
|Universitario vs. Sport Boys
|GOLPerú
Partidos de hoy por Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|U. César Vallejo vs. Tacna Heroica
|-
|15:15
|Santos vs. San Marcos
|-
Partidos de por Liga Femenina FPF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Sporting Cristal vs. FC Killas
|Movistar Deportes
|13:00
|Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci
|Movistar Deportes, América TVGO
|15:15
|Melgar vs. Defensores de Ilucán
|-
Partidos de hoy por Campeonato Africano de Naciones
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Rep. Centroafricana vs. Mauritania
|beIN Sports
|12:00
|Tanzania vs. Madagascar
|Fanatiz
Partido de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|San Martín SJ vs. Sarmiento
|TyC Sports, TNT Sports
|14:30
|Boca Juniors vs. Racing Club
|TyC Sports, ESPN y Disney+
|16:30
|Independiente vs. River Plate
|TyC Sports, Disney+
|18:45
|Atlético Tucumán vs. Rosario Central
|ESPN Premium, Disney+
|18:45
|Belgrano vs. Banfield
|TyC Sports, TNT Sports
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|RB Bragantino vs. Internacional
|Fanatiz, Premiere, Globo Play
|16:30
|Flamengo vs. Mirassol
|Premiere, Globoplay, Prime Video
|16:30
|Sao Paulo vs. Vitória
|Premiere, Globo Play
|18:30
|Fortaleza vs. Botafogo
|Fanatiz, Prime Video
|19:00
|Bahía vs. Fluminense
|Fanatiz, Prime Video, SporTV
Partidos de hoy por Liga BetPlay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Once Caldas vs. Águilas Doradas
|RCN, Win+ Fútbol
|17:15
|América de Cali vs Deportes Tolima
|RCN, Win+ Fútbol
|19:30
|Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe
|RCN, Win+ Fútbol
Partidos de hoy por Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Mushuc Runa vs. Libertad
|Ecuavisa, Canal del Fútbol
|16:30
|Aucas vs. LDU Quito
|Ecuavisa, Canal del Fútbol
|19.00
|Manta vs. Independiente del Valle
|Canal del Fútbol, Teleamazonas
Partidos de hoy por Campeonato Nacional de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|Huachipato vs. U. La Calera
|HBO Max, TNT Sports
|14:00
|Univesidad de Chile vs. Unión Española
|HBO Max, TNT Sports
|16:30
|La Serena vs. O'Higgins
|HBO Max, TNT Sports
Partidos de hoy por Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Progreso vs. Cerro Largo
|GOLTV, Disney+
|13:00
|Peñarol vs. Nacional
|GOLTV, Disney+
Partidos de hoy por Liga Paraguaya
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|General Caballero JLM vs. Sportivo Ameliano
|Tigo Sports
|16:30
|Sportivo Luqueño vs. Atlético Tembetary
|Tigo Sports, DSports
Partidos de hoy por División Profesional
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Nacional Potosí vs. The Strongest
|Fútbol Canal
|19:00
|Bolívar vs. Real Tomayapo
|Fútbol Canal
Partidos por Liga FUTVE
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Carabobo vs. Zamora
|Liga FUTVE (YouTube)
|18:30
|Deportivo Táchira vs. Anzoátegui
| Liga FUTVE (YouTube)
Partidos de hoy por Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|América vs. Querétaro
|TUDN, Univisión, Canal 5 Televisa
|22:00
|Mazatlán vs. Tijuana
|Azteca 7, ViX, Tubi
|22:05
|Atlas vs. Pachuca
|TUDN App y ViX
Partidos de hoy por MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:30
|CF Montreal vs. Atlanta United
|MLS Pass
|18:30
|New England Revolution vs. DC United
|MLS Pass
|18:30
|Philadelphia Union vs. Toronto FC
|MLS Pass
|19:30
|Austin FC vs. Houston Dynamo
|MLS Pass
|19:30
|Chicago Fire vs. Los Angeles FC
|MLS Pass
|19:30
|FC Dallas vs. Portland Timbers
|MLS Pass
|19:30
|St. Louis City vs. Nashville SC
|MLS Pass
|19:45
|Sporting Kansas City vs. San Diego FC
|MLS Pass
|21:30
|San Jose Earthquakes vs. Vancouver Whitecaps
|MLS Pass
Partidos de hoy por Eredivisie
|Horarios
|Partidos
|09:30
|Nijmegen vs. Excelsior
|ESPN, Canal+
|11:45
|Feyenoord vs. Breda
|ESPN 4, Disney+
|13:00
|Heerenveen vs. FC Volendam
|ESPN, Canal
|14:00
|PSV vs. Sparta Rotterdam
|Disney+
Partidos de hoy por Primeira Liga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:30
|Nacional vs. Gil Vicente
|Sport TV1
|14:30
|Araouca vs. AFS
|Sport TV1
Partidos de hoy por Coppa Italia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Virtus Entella vs. Termana
|-