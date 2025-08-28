- Hoy:
Selección peruana rechazó inesperadamente jugar amistoso con equipo clasificado al Mundial 2026
Pese a que este equipo pensó en la selección peruana para prepararse de cara al Mundial 2026, Perú rechazó la invitación y buscará nuevos rivales en fecha FIFA.
Novedades desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras conocerse que la Bicolor recibió una invitación para ser rival de un equipo que afrontará el Mundial 2026. Este combinado puso la mirada en la selección nacional para la fecha FIFA de octubre, pero se terminó rechazando por tener otros focos para la Blanquirroja.
"FPF recibió invitación de Uzbekistán para jugar un amistoso en octubre pero al final no fue aceptado. Lo que se viene trabajando es que los partidos de esa fecha FIFA sean en EEUU, y que como mínimo uno de esos dos duelos sea con una selección sudamericana"
Noticia en desarrollo...
