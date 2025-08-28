Selección peruana y la impactante noticia sobre su nuevo director técnico: "Ferrari..."

Dentro de poco terminarán las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026, y la selección peruana sigue vida por mínima que sean las posibilidades de clasificar a la cita internacional. En medio de ello, la Bicolor recibió una fuerte notica sobre el hombre que será su director técnico tras la salida de Óscar Ibáñez.

Como sabemos, en la Federación Peruana de Fútbol se decidió que el ex Universitario tome el mando de la Blanquirroja hasta que termine el proceso clasificatorio, y lo planeado es que después asuma el cargo un entrenador con experiencia y reconocido a nivel internacional. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta sorprendió con su declaración en L1 MAX.

"En la federación no se habla de técnico nuevo hasta que termine las Eliminatorias, la idea de Ferrari es conseguir un rival fuerte para octubre", precisó el mencionado comunicador, revelando que de momento no se a mencionado al hombre que será el nuevo estratega de la selección peruana. La prioridad es encontrar oponente para la fecha FIFA.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana visitará a Uruguay el jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, desde las 18.30 horas de Perú. Mientras que en la última fecha de las Eliminatorias 2026 recibirá a Paraguay el martes 9 del mismo mes y a la misma hora, en el Estadio Nacional de Lima. Recordemos que la Bicolor aún sigue con vida en el certamen internacional.

Para clasificar al repechaje, Perú está obligado a ganar sus dos partidos y al menos uno de ellos por dos goles de diferencia, y esperar que Bolivia y Venezuela pierdan sus dos encuentros restantes. Además, la Vinotinto debe caer por una diferencia de dos anotaciones por lo menos en uno de sus encuentros.