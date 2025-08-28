Última hora: Kevin Quevedo se sintió en entrenamiento de la selección y fue sometido a resonancia

Momentos de tensión en la selección peruana con respecto a uno de los jugadores que se perfilaba a ser titular por Eliminatorias. Nos referimos a Kevin Quevedo, que en la última práctica de la Bicolor en la Videna ha sufrido una molestia que ameritó ser sometido a una resonancia magnética.

Según informó el periodista Gustavo Peralta de L1 MAX, Kevin Quevedo sufrió una molestia durante las prácticamente en el distrito de San Luis. Sin embargo, debido a este malestar, se determinó que vaya a realizarse una resonancia magnética para descartar cualquier gravedad en el jugador.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Algunos videos se filtraron en redes sociales, en el que se ve a un móvil de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con el futbolista de Alianza Lima. No se brindó declaraciones a la prensa presente, por lo que se aguardaba lo peor para el atacante de 28 años.

Kevin Quevedo no presenta gravedad en su lesión

Si bien no está confirmado qué le ocurrió al futbolista nacional, el periodista Gustavo Peralta confirma que ha recibido una información sobre Kevin Quevedo y su presencia en las pruebas de resonancia magnética. Y es que todo se dio por un tema de precaución, más no por un aspecto que lo descarte para el choque ante Uruguay.

"Kevin Quevedo pasó una resonancia magnética, pero no es nada malo. Se sintió en la práctica, pero me confirman que fue por precaución. Que está ok", informó el periodista durante programa en vivo.

(VIDEO: L1 MAX)