Proponen que DT de Liga 1 sea el reemplazo de Ibáñez en la Blanquirroja: "Lo puede ser…"
¡Atención! Selección peruana juega su última chance en las Eliminatorias 2026 y se reveló el nombre de un entrenador extranjero.
Las Eliminatorias 2026 se reinician en septiembre con duros y trascendentales partidos para la selección peruana que jugará su última chance de llegar a la Copa del Mundo. En ese contexto, y a días de los encuentros frente a Uruguay y Paraguay, el nombre de un conocido entrenador de la Liga 1 captó la atención.
Y es que ante una posible salida del entrenador Óscar Ibáñez por no lograr el objetivo, y buscando una renovación a futuro, se propuso a un técnico extranjero para que sea su reemplazo en el banquillo de la Blanquirroja, debido a su experiencia en campeonato local y a nivel internacional.
¿Óscar Ibáñez tendría reemplazo de la Liga 1?
“'Si Alianza Lima sigue progresando en la Copa Sudamericana, no descartes como opción a (Néstor) Gorosito para ser seleccionador de Perú. Lo puede ser tranquilamente”, dijo el periodista Pedro García en el programa ‘Vamos al VAR’ por RPP, pues considera que ha hecho los méritos necesarios.
Asimismo, resaltó los antecedentes recientes de entrenadores que hicieron una buena campaña con su club y terminaron siendo considerados para ponerse el buzo de la selección peruana.
“Le pasó a Paulo Autori en Sporting Cristal, a Jorge Fossati en Universitario, a Ricardo Gareca en Universitario, a Freddy Ternero en Cienciano y a Julio César Uribe en Cienciano”, agregó Pedro García, dejando en claro que este patrón podría repetirse con el ‘Pipo’, actual estratega blanquiazul.
