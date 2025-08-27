El renovado once de Perú para buscar el triunfo en Uruguay por las Eliminatorias 2026

El jueves 4 de septiembre, la selección peruana visitará a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. Para este duelo, que tendrá lugar en el Estadio Centenario, Óscar Ibáñez presentaría un renovado once.

Posible alineación de Perú

Óscar Ibáñez mandaría este once para el duelo contra Uruguay por las Eliminatorias.

Pedro Gallese, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Marcos López, Erick Noriega, Sergio Peña, Andy Polo, Christofer Gonzáles, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

Como se sabe, la bicolor ya está trabajando en la Videna con los jugadores del medio local. Los convocados del exterior se sumarán los trabajos, pero en Montevideo.

Con las ausencias de Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Alex Valera, Luis Ramos será el delantero de Perú contra Uruguay. El atacante está atravesando un gran momento en América de Cali.

La selección peruana se medirá contra Uruguay

Kenji Cabrera sería otra de las novedades en el equipo de Ibáñez. El ex Melgar está que suma minutos en Vancouver de la MLS y tendría su oportunidad ante el equipo de Marcelo Bielsa.

Yoshimar Yotún quiere seguir haciendo historia con la selección peruana

Yoshimar Yotún se recuperó de una fuerte lesión y recibió el llamado de Ibáñez para la selección peruana. El volante de 35 años expresó su emoción por estar en la bicolor y señaló que aún no piensa en el retiro.

"No sé si esta sea mi última Eliminatoria, yo me siento bastante bien. Mientras esté bien, siempre voy a tener la posibilidad y mi cabeza estará puesta en jugar por la selección. Ya no depende de mí, sino del comando técnico. Para mí no es la última", expresó 'Yoshi'.