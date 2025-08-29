- Hoy:
Joya peruana sorprende al anunciarse su flamante fichaje por club campeón de España
Puede defender a la selección peruana gracias al origen de su madre y acaba de fichar por prestigioso equipo del fútbol español.
En los últimos años, el universo de futbolistas para la selección peruana ha disminuido. Lejos están los tiempos en los que en el extranjero figuraban nombres como Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y Juan Vargas. Por eso, siempre que aparece un nombre despierta cierta ilusión entre los hinchas.
Es el caso de Cristóbal Trallero Chávez, jugador de 15 años que acaba de sumarse al Girona FC, club que compite en LaLiga. Juega como lateral por ambas bandas y también puede actuar como medicampista. Su club de procedencia es el UE Cornellà
De acuerdo a la información del periodista César Mosquera, esta joven promesa nació en España y forma parte de la selección de Cataluña, aunque su madre es natural de Ica, por lo que podría jugar también por Perú.
Se sabe que Trallero jugará en el equipo Juvenil C y se espera que continúe con éxito su proceso de formación para que en algunos años pueda dar el salto al primer equipo de los 'Blanco y Rojos', que dese hace varias temporadas es un equipo animador en LaLiga.Cristóbal Trallero es nuevo jugador del Girona.
Recordemos que hay algunos casos de de jugadores formados en clubes de España que luego defendieron a la selección peruana como Cristian Benavente, que salió del Real Madrid Castilla; además de Alessandro Burlamaqui, con pasado en las menores del Valencia y que recientemente fue convocado por Óscar Ibáñez.
Si saltamos a otros países que no sean de la madre patria, tenemos caso como Gianluca Lapadula y Oliver Sonne, que también llegaron a jugar por la 'Bicolor' gracias a los orígenes de sus descendientes.
