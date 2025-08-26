- Hoy:
Posible fichaje de Universitario manda fuerte mensaje a Guerrero: "Ya hablaré con Paolo"
Futbolista que suena como fichaje de Universitario no tuvo filtro al mandarle un fuerte mensaje a Paolo Guerrero, actual delantero de Alianza Lima.
El Torneo Clausura de la Liga 1 atraviesa un momento picante, sobre todo luego del clásico entre Universitario y Alianza Lima que terminó igualado sin goles. Tras ello, un futbolista que suena fuerte como posible fichaje del elenco merengue sorprendió asegurando que tendrá una seria conversación con Paolo Guerrero. ¿Sobre qué se trata? Aquí te lo contamos.
Se trata de Luis Ramos, atacante del América de Cali que desde hace meses viene siendo vinculado con la 'U' y recientemente el periodista Carlos Navarro, más conocido como el 'Tigrillo', aseguró que ya tiene todo pactado para llegar a Ate en el 2026. Ahora, el ex Cusco FC fue noticia debido a que quiere quitarle su dorsal a Paolo Guerrero en la selección peruana.
En diálogo con L1 MAX, el delantero nacional sorprendió al ser consultado sobre su convocatoria a la Bicolor por parte de Óscar Ibáñez para disputar la última fecha doble de las Eliminatorias Conmebol, donde el combinado patrio enfrentará a Uruguay y Paraguay. "Me gustaría usar la '9'. Ya hablaré con Paolo Guerrero para quedar", indicó el posible fichaje de Universitario.
Como sabemos, esa dorsal le pertenece al atacante de Alianza Lima desde hace años, ya que incluso es el máximo goleador en la historia de la selección peruana. Sin embargo, el 'Depredador' anunció que tras el actual proceso clasificatorio se retirará oficialmente de la Blanquirroja y por ello su número quedará libre, por lo que Luis Ramos desea utilizarlo a futuro.
Paolo Guerrero no fue convocado a la selección peruana
Lamentablemente, la despedida de Paolo Guerrero no podrá ser en un partido oficial, salvo la selección peruana clasifique al Mundial 2026, ya que no fue convocado para los última fecha doble del proceso clasificatorio por su lesión. "No, no (sobre si será llamado), ya conversé con Óscar (Ibáñez) y no estaré. Lo más importante es recuperarme de la mejor manera", precisó antes de que se revelara la nómina.
¿Cuándo juega la selección peruana?
Perú visitará a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo el próximo jueves 4 de septiembre desde las 18.30 horas de Lima, mientras que el partido con Paraguay será el martes 9 del mismo mes y a la misma hora peruana. La Blanquirroja debe ganar ambos partidos y esperar otros resultados para ver si clasifica a la Copa del Mundo.
