Universitario recibió una gran noticia sobre la lesión de Álex Valera: "De todas maneras..."

Álex Valera viene siendo noticia por dos motivos: su incidente con Hernán Barcos y su desconvocatoria de la selección peruana a causa de un desgarro que se le agravó tras el clásico. Esto último preocupó a todo Universitario, pues es su principal arma de ataque en la lucha por el tricampeonato, pero el club de Ate recibió una excelente noticia con respecto a la lesión de su goleador.

El delantero crema se realizó el último lunes una resonancia magnética en la que se confirmó que presenta un desgarro, pero desde el entorno del jugador señalan que solo estará máximo dos semanas fuera de las canchas, por lo que su presencia en el próximo partido de la 'U' ante Melgar en Arequipa está confirmada.

"Según lo que comentan de su entorno y de Universitario, ese desgarro lo va a dejar fuera a Valera una semana y media o dos. Va a llegar de todas maneras al partido ante Melgar en Arequipa", dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta en la reciente emisión del programa 'Hablemos de Max'.

¿En qué momento se lesionó Álex Valera?

De acuerdo al citado comunicador, el futbolista de 29 años ya venía arrastrando esta lesión desde hace mucho tiempo, pero en el clásico se agravó dicha dolencia y eso se pudo ver en el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima, más precisamente después del tanto que le anularon a los 23 minutos.

Ni bien se levantó tras mandar la pelota a las redes, 'Valegol' presentó gestos de dolor que no le permitieron celebrar con normalidad el tanto que finalmente no subió al marcador y terminó cayéndose en la cancha agarrándose el muslo derecho. Sin embargo, eso no le impidió seguir jugando hasta los 82 minutos, cuando fue reemplazado por Horacio Calcaterra.

¿Por qué Universitario necesita a Álex Valera?

Universitario sigue prendido en la pelea por ganar el Torneo Clausura y, de esta forma ser campeón de la Liga 1 por tercera temporada consecutiva. Por ello, el DT Jorge Fossati necesita que todas sus figuras estén en óptimas condiciones para afrontar esta última etapa del campeonato. Álex Valera es muy importante en el esquema pues es el máximo goleador del equipo en el año con 11 tantos en todas las competiciones.

Álex Valera es el jugador con más goles en el 2025 con camiseta de Universitario. Foto: Difusión