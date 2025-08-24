- Hoy:
¡Polémica en el clásico! Alex Valera anotó gol sobre Alianza Lima, pero fue anulado - VIDEO
Universitario de Deportes abrió el marcador con un cabezazo de Alex Valera; sin embargo, fue invalidado por una posición adelantada, en medio de reclamos.
¡Llegó el debut! Pedro Aquino ingresó en Alianza Lima y así fue recibido en el Monumental
Carlos Zambrano mandó al suelo a Jairo Concha con fuerte falta y se salvó de la roja - VIDEO
¡Era el triunfo! Pósito anotó para Sporting Cristal sobre UTC, pero fue anulado - VIDEO
¡Ilusión celeste! Luis Abram vuelve a marcar gol con Sporting Cristal y pone el 1-1 ante UTC
¡Silencio total! Yoshimar Yotún falló penal y desaprovecha el empate para Sporting Cristal
Cristian Mejía silenció el Gallardo y puso el 1-0 de UTC sobre Sporting Cristal - VIDEO
Terrible error de Riveros que le permitió a Sanguinetti anotar el 1-1 de Huancayo sobre la 'U'
¡Polémica! Alex Valera marcó su doblete, pero VAR cobró insólito fuera de juego - VIDEO
