0
EN DIRECTO
Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura tras el clásico
EN VIVO
Universitario vs Alianza Lima ONLINE por GOLPERÚ
Alex Valera apareció así en el Universitario vs Alianza Lima. | GolPerú | Composición: Líbero

¡Polémica en el clásico! Alex Valera anotó gol sobre Alianza Lima, pero fue anulado - VIDEO

Universitario de Deportes abrió el marcador con un cabezazo de Alex Valera; sin embargo, fue invalidado por una posición adelantada, en medio de reclamos.

Erickson Acuña
Te puede interesar

  1. Universitario vs Alianza Lima EN VIVO POR INTERNET GRATIS vía GOLPERÚ