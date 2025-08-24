La 'provocadora' publicación de Pablo Sabbag previo al Universitario vs Alianza Lima

Universitario recibe a Alianza Lima por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Monumental de Ate, generando mucha expectativa en los hinchas de ambos equipos que se ilusionan con lograr el título de la temporada. Previo al clásico del fútbol peruano, Pablo Sabbag llamó tremendamente la atención.

Y popular ‘Jeque’, que fue parte del plantel blanquiazul, no dudó en reaccionar a este encuentro que podría definir muchas cosas en la tabla de posiciones. Cabe señalar que los ‘Compadres’ son candidatos a conquistar el trofeo, por ello, se espera que el compromiso tenga emociones de principio a fin.

Pablo Sabbag captó la atención de hinchas en redes sociales

De acuerdo a sus recientes Instagram Stories, Pablo Sabbag compartió un video en el que se muestra el gol que le hizo a Universitario en el clásico disputado en el Estadio Monumental el 2023. Con una particular música, acompañó al clip del recordando tanto realizado en cancha de la ‘U’.

Los dirigidos por Jorge Fossati llegan a este partido por el Torneo Clausura con un empate 1-1 en su visita a Sport Huancayo la jornada anterior, por lo que saldrá a proponer su juego desde el inicio con el apoyo de sus hinchas, conscientes que al frente tienen a un duro rival que no se guardará nada.

Once inicial de Universitario

Sebastián Britos, César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Jesús Castillo, Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Edison Flores y Alex Valera.

Once inicial de Alianza Lima