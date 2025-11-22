Oshiro Takeuchi firmó el 3-0 de Los Chankas ante Universitario | L1MAX/Composición: Líbero

¡Una pinturita! Oshiro Takeuchi y el gol de sombrero para el 3-0 de Los Chankas ante Universitario

Tras un error en salida de Rodrigo Ureña, el atacante de Los Chankas dejó sin reacción al portero uruguayo Sebastián Britos y firmó la goleada ante Universitario en Andahuaylas.