Oshiro Takeuchi firmó el 3-0 de Los Chankas ante Universitario | L1MAX/Composición: Líbero

¡Una pinturita! Oshiro Takeuchi y el gol de sombrero para el 3-0 de Los Chankas ante Universitario

Tras un error en salida de Rodrigo Ureña, el atacante de Los Chankas dejó sin reacción al portero uruguayo Sebastián Britos y firmó la goleada ante Universitario en Andahuaylas.

Solange Banchon
