- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Lanús vs Atlético Mineiro
- Barcelona vs Athletic Bilbao
- Saprissa vs Herediano
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
¡Una pinturita! Oshiro Takeuchi y el gol de sombrero para el 3-0 de Los Chankas ante Universitario
Tras un error en salida de Rodrigo Ureña, el atacante de Los Chankas dejó sin reacción al portero uruguayo Sebastián Britos y firmó la goleada ante Universitario en Andahuaylas.
¡Universitario se queda con 10! Insólita falta de Williams Riveros y su expulsión ante Los Chankas
Chankas quiere la Sudamericana: Torres superó a la defensa de Universitario y marcó el 2-0
Lanzaron objetos al árbitro y el partido de Ayacucho vs. Comerciantes Unidos se suspendió
¡Insólito! Catriel Cabellos duró solo 6 minutos tras ser expulsado en el Cristal vs Cienciano
¡Quiere Libertadores! Paolo Guerrero se luce con un golazo de volea para el 2-0 de Alianza Lima
¡Silenció Andahuaylas! Paolo Guerrero definió con gran clase y anotó el 1-0 de Alianza Lima - VIDEO
Fuerte falta de Castillo a Manzaneda provocó conato de bronca en el Alianza Lima vs Chankas
Hinchas de Alianza Lima explotaron contra los jugadores tras el segundo gol de Melgar
Te puede interesar