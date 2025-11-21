0

¿A qué hora juega Universitario vs Chankas EN VIVO y dónde ver partido por Liga 1?

Universitario visita a Chankas en Andahuaylas, por la fecha 19 del Torneo Clausura. Repasa horarios y en qué canales puedes ver este encuentro del tricampeón nacional.

Wilfredo Inostroza
Universitario se enfrenta a Los Chankas por el Torneo Clausura
Universitario se enfrenta a Los Chankas por el Torneo Clausura | Composición: Líbero
COMPARTIR

Ya con el tricampeonato en el bolsillo, Universitario visita a Los Chankas, este sábado 22 de noviembre, en partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este encuentro se disputará en el estadio Los Chankas de Andahuaylas y a continuación puedes conocer horarios y canales para ver.

¿Joao Grimaldo será el flamante fichaje de Universitario?

PUEDES VER: ¿Joao Grimaldo será el flamante fichaje de Universitario para la próxima temporada? Esto se sabe

¿A qué hora juega Universitarios vs Chankas?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
  • Bolivia y Venezuela: 16:00
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00
  • México: 14:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España: 21:00

¿Dónde ver Universitario vs Chankas?

El partido será transmitido por el canal L1 MAX, canal disponible en operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE a través del canal de YouTube de L1 MAX y las plataformas de streaming L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping. Asimismo, este cotejo también se podrá ver en señal abierta por Nativa.

Universitario vs Chankas: previa del partido

Tras ya tener el título nacional en el bolsillo, la única motivación que persigue la 'U' es terminar el Clausura de forma invicta y ser el único equipo que campeona un torneo corto sin derrotas.

Por su parte, los 'Guerreros Chankas' necesitan una victoria y esperar otros resultados para seguir tentando la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Universitario busca ser campeón del Clausura está invicto.

Universitario busca ser campeón del Clausura está invicto.

Cabe señalar que los 'cremas' visitarán por segunda vez Andahuaylas y buscarán su primer triunfo en esa plaza. El año pasado igualaron 0-0, resultado que les bastó para ser campeones en el año de su centenario.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Campeón nacional y exjugador de Universitario firmó hasta 2027 con Sport Huancayo

  2. Exjugador de Universitario sorprende a hinchas firmando por Los Chankas hasta 2027

  3. Canal de señal abierta informó que transmitirá en vivo el partido de Universitario vs. Chankas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano