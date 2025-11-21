- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Bolivia repechaje
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
¿A qué hora juega Universitario vs Chankas EN VIVO y dónde ver partido por Liga 1?
Universitario visita a Chankas en Andahuaylas, por la fecha 19 del Torneo Clausura. Repasa horarios y en qué canales puedes ver este encuentro del tricampeón nacional.
Ya con el tricampeonato en el bolsillo, Universitario visita a Los Chankas, este sábado 22 de noviembre, en partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este encuentro se disputará en el estadio Los Chankas de Andahuaylas y a continuación puedes conocer horarios y canales para ver.
PUEDES VER: ¿Joao Grimaldo será el flamante fichaje de Universitario para la próxima temporada? Esto se sabe
¿A qué hora juega Universitarios vs Chankas?
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
- Bolivia y Venezuela: 16:00
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00
- México: 14:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
¿Dónde ver Universitario vs Chankas?
El partido será transmitido por el canal L1 MAX, canal disponible en operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE a través del canal de YouTube de L1 MAX y las plataformas de streaming L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping. Asimismo, este cotejo también se podrá ver en señal abierta por Nativa.
Universitario vs Chankas: previa del partido
Tras ya tener el título nacional en el bolsillo, la única motivación que persigue la 'U' es terminar el Clausura de forma invicta y ser el único equipo que campeona un torneo corto sin derrotas.
Por su parte, los 'Guerreros Chankas' necesitan una victoria y esperar otros resultados para seguir tentando la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.
Universitario busca ser campeón del Clausura está invicto.
Cabe señalar que los 'cremas' visitarán por segunda vez Andahuaylas y buscarán su primer triunfo en esa plaza. El año pasado igualaron 0-0, resultado que les bastó para ser campeones en el año de su centenario.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90