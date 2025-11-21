¿A qué hora juega Universitario vs Chankas EN VIVO y dónde ver partido por Liga 1?

Ya con el tricampeonato en el bolsillo, Universitario visita a Los Chankas, este sábado 22 de noviembre, en partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este encuentro se disputará en el estadio Los Chankas de Andahuaylas y a continuación puedes conocer horarios y canales para ver.

¿A qué hora juega Universitarios vs Chankas?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00

México: 14:00

Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

España: 21:00

¿Dónde ver Universitario vs Chankas?

El partido será transmitido por el canal L1 MAX, canal disponible en operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE a través del canal de YouTube de L1 MAX y las plataformas de streaming L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping. Asimismo, este cotejo también se podrá ver en señal abierta por Nativa.

Universitario vs Chankas: previa del partido

Tras ya tener el título nacional en el bolsillo, la única motivación que persigue la 'U' es terminar el Clausura de forma invicta y ser el único equipo que campeona un torneo corto sin derrotas.

Por su parte, los 'Guerreros Chankas' necesitan una victoria y esperar otros resultados para seguir tentando la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Universitario busca ser campeón del Clausura está invicto.

Cabe señalar que los 'cremas' visitarán por segunda vez Andahuaylas y buscarán su primer triunfo en esa plaza. El año pasado igualaron 0-0, resultado que les bastó para ser campeones en el año de su centenario.