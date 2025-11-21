0

Partidos de hoy EN VIVO: programación y dónde ver fútbol GRATIS este sábado 22 de noviembre

Repasa la agenda deportiva para que no te pierdas los partidos que se juegan este sábado 22 de noviembre. Habrá Liga 1, final de Copa Sudamericana y diferentes ligas del planeta.

Wilfredo Inostroza
Repasa la programación y canales para ver los partidos de este sábado 22 de noviembre
Repasa la programación y canales para ver los partidos de este sábado 22 de noviembre | Composición: Líbero
COMPARTIR

Conoce al detalle toda la agenda deportiva con los partidos de este sábado 22 de noviembre, a nivel local e internacional. Universitario cierra su campaña 2025, mientras que también se juega la gran final de la Copa Sudamericana. Además, habrá acción en las principales ligas del planeta.

Barcelona se verá las caras contra Athletic Bilbao por LaLiga EA Sports 2025-26

PUEDES VER: Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO por LaLiga: horario, pronóstico y dónde ver

Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
15:30Los Chankas vs. UniversitarioL1 MAX, Nativa

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
15:00Lanús vs. Atlético MineiroESPN, DSports

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
08:00Alavés vs. CeltaESPN 2, Disney+
10:15Barcelona vs. Athletic BilbaoESPN 2, Disney+
12:30Osasuna vs. Real SociedadDSports, DGO
15:00Villarreal vs. MallorcaESPN 4, Disney+

Partidos de hoy por Premier League

HorariosPartidosCanales
07:30Burnley vs. ChelseaESPN, Disney+
10:00Bournemouth vs. West HamDisney+
10:00Brighton vs. BrentfordDisney+
10:00Liverpool vs. Nottingham ForestESPN, Disney+
10:00Wolverhampton vs. Crystal PalaceDisney+
12:30Newcastle vs. Manchester CityESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Serie A

HorariosPartidosCanales
09:00Cagliari vs. GenoaDisney+
09:00Udinese vs. BolognaDisney+
12:00Fiorentina vs. JuventusDisney+
14:45Napoli vs. AtalantaDisney+

Partidos de hoy por Bundesliga

HorariosPartidosCanales
09:30Augsburgo vs. HamburgoDisney+
09:30Bayern Múnich vs. FriburgoESPN 3, Disney+
09:30Borussia Dortmund vs StuttgartDisney+
09:30Heidenheim vs. Borussia MönchengladbachDisney+
09:30Wolfsburgo vs. Bayer LeverkusenDisney+
12:30Colonia vs. Eintracht FrankfurtDisney+

Partidos de hoy por Ligue 1

HorariosPartidosCanales
11:00Lens vs. EstrasburgoDisney+
13:00Rennes vs. AS MónacoDisney+
15:05PSG vs. Le HavreESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
18:00Vélez Sarsfield vs. Argentinos JuniorsTyC Sports, ESPN Premium
20:00Central Córdoba vs. San LorenzoTyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
17:30Botafogo vs. GremioFanatiz, Premiere
19:30Flamengo vs. RB BragantinoFanatiz, Premier, Globoplay
19:30Palmeiras vs. FluminensePremiere, Globoplay, Zapping

Partidos de hoy por Liga de Primera (Chile)

HorariosPartidosCanales
16:00Coquimbo Unido vs. Deportes La SerenaTNT Sports, HBO MAX
18:00Universidad Católica vs. PalestinoTNT Sports, HBO MAX

Partidos de hoy por Liga BetPlay

HorariosPartidosCanales
17:00Independiente Santa Fe vs. FortalezaWin Sports
19:30Deportes Tolima vs. Atlético BucaramangaWin Sports

Partidos de hoy por Liga Pro

HorariosPartidosCanales
14:00Manta vs. VinotintoCanal del Fútbol, Zapping
14:00Mushuc Runa vs. Técnico UniversitarioCanal del Fútbol, Zapping
19:00Emelec vs. AucasCanal del Fútbol, Zapping

Partidos de hoy por División Profesional

HorariosPartidosCanales
14:00Blooming vs. TomayapoFútbol Canal
16:30The Strongest vs. Real OruroFútbol Canal
19:00Jorge Wilstermann vs. Oriente PetroleroFútbol Canal

Partidos de hoy por MLS

HorariosPartidosCanales
21:30Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FCMLS Pass

Partidos de hoy por Eredivisie

HorariosPartidosCanales
10:30Breda vs. PSVDisney+
12:45Ajax vs. ExcelsiorDisney+
12:45FC Volendam vs. Twente-
15:00Heracles vs. Go Ahead Eagles-
15:00Sparta Rotterdam vs. Sittard-

Partidos de hoy por Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
08:40Damac vs. Al Najma-
09:25Al Ettifaq vs. Al Fayha-
09:40Al Hilal vs. Al Fateh-

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Bolivia no clasificó a la final del repechaje para el Mundial 2026: rival confirmado y fechas

  2. ¿Vuelve a la Liga 1? Se reveló el club que apunta al fichaje de Adrián Arregui: "Hubo una llamada"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano