Conoce al detalle toda la agenda deportiva con los partidos de este sábado 22 de noviembre, a nivel local e internacional. Universitario cierra su campaña 2025, mientras que también se juega la gran final de la Copa Sudamericana. Además, habrá acción en las principales ligas del planeta.
Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Los Chankas vs. Universitario
|L1 MAX, Nativa
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Lanús vs. Atlético Mineiro
|ESPN, DSports
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Alavés vs. Celta
|ESPN 2, Disney+
|10:15
|Barcelona vs. Athletic Bilbao
|ESPN 2, Disney+
|12:30
|Osasuna vs. Real Sociedad
|DSports, DGO
|15:00
|Villarreal vs. Mallorca
|ESPN 4, Disney+
Partidos de hoy por Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:30
|Burnley vs. Chelsea
|ESPN, Disney+
|10:00
|Bournemouth vs. West Ham
|Disney+
|10:00
|Brighton vs. Brentford
|Disney+
|10:00
|Liverpool vs. Nottingham Forest
|ESPN, Disney+
|10:00
|Wolverhampton vs. Crystal Palace
|Disney+
|12:30
|Newcastle vs. Manchester City
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy por Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Cagliari vs. Genoa
|Disney+
|09:00
|Udinese vs. Bologna
|Disney+
|12:00
|Fiorentina vs. Juventus
|Disney+
|14:45
|Napoli vs. Atalanta
|Disney+
Partidos de hoy por Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:30
|Augsburgo vs. Hamburgo
|Disney+
|09:30
|Bayern Múnich vs. Friburgo
|ESPN 3, Disney+
|09:30
|Borussia Dortmund vs Stuttgart
|Disney+
|09:30
|Heidenheim vs. Borussia Mönchengladbach
|Disney+
|09:30
|Wolfsburgo vs. Bayer Leverkusen
|Disney+
|12:30
|Colonia vs. Eintracht Frankfurt
|Disney+
Partidos de hoy por Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Lens vs. Estrasburgo
|Disney+
|13:00
|Rennes vs. AS Mónaco
|Disney+
|15:05
|PSG vs. Le Havre
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors
|TyC Sports, ESPN Premium
|20:00
|Central Córdoba vs. San Lorenzo
|TyC Sports, TNT Sports
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:30
|Botafogo vs. Gremio
|Fanatiz, Premiere
|19:30
|Flamengo vs. RB Bragantino
|Fanatiz, Premier, Globoplay
|19:30
|Palmeiras vs. Fluminense
|Premiere, Globoplay, Zapping
Partidos de hoy por Liga de Primera (Chile)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena
|TNT Sports, HBO MAX
|18:00
|Universidad Católica vs. Palestino
|TNT Sports, HBO MAX
Partidos de hoy por Liga BetPlay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Independiente Santa Fe vs. Fortaleza
|Win Sports
|19:30
|Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga
|Win Sports
Partidos de hoy por Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Manta vs. Vinotinto
|Canal del Fútbol, Zapping
|14:00
|Mushuc Runa vs. Técnico Universitario
|Canal del Fútbol, Zapping
|19:00
|Emelec vs. Aucas
|Canal del Fútbol, Zapping
Partidos de hoy por División Profesional
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Blooming vs. Tomayapo
|Fútbol Canal
|16:30
|The Strongest vs. Real Oruro
|Fútbol Canal
|19:00
|Jorge Wilstermann vs. Oriente Petrolero
|Fútbol Canal
Partidos de hoy por MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|21:30
|Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FC
|MLS Pass
Partidos de hoy por Eredivisie
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Breda vs. PSV
|Disney+
|12:45
|Ajax vs. Excelsior
|Disney+
|12:45
|FC Volendam vs. Twente
|-
|15:00
|Heracles vs. Go Ahead Eagles
|-
|15:00
|Sparta Rotterdam vs. Sittard
|-
Partidos de hoy por Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:40
|Damac vs. Al Najma
|-
|09:25
|Al Ettifaq vs. Al Fayha
|-
|09:40
|Al Hilal vs. Al Fateh
|-
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.