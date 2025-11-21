- Hoy:
Lanús vs. Atlético Mineiro EN VIVO por final de la Copa Sudamericana: pronóstico, horarios y canales
Sigue AQUÍ el partido Lanús vs. Atlético Mineiro desde el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Repasa horarios, alineaciones y canales para ver la final de la Copa Sudamericana.
Lanús y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 22 de noviembre, a partir de las 15:00 horas de Perú y 17:00 de Argentina, por la gran final de la Copa Sudamericana 2025. Este partido se disputará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, y será transmitido por DirecTV Sports, además de la cadena ESPN.
PUEDES VER: Pronóstico Lanús vs. Atlético Mineiro: cuotas y cuánto paga la final de la Sudamericana 2025
Lanús vs. Atlético Mineiro: previa del partido
El 'Granate' llegó a esta instancia tras eliminar a Universidad de Chile y va por su segundo título de la Copa Sudamericana; recordando que su primera estrella la consiguió en 2013 y en 1996 ganó la Copa Conmebol.
Por su parte, el 'Galo' dejó en semifinales a Independiente del Valle y es Hulk una de sus principales figuras. Recordemos que en 2024, el cuadro de Belo Horizonte perdió la final de la Libertadores con Botafogo.
Cabe señalar que este partido se iba a jugar inicialmente en Santa Cruz de la Sierra, pero los trabajos en el estadio de dicha ciudad no avanzaron y se decidió mudar la finalísima a Asunción.
Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.
Lanús vs. Atlético Mineiro: horarios
- Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00
- Bolivia y Venezuela: 16:00
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miamy y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- México: 14:00
- España: 21:00
Lanús vs. Atlético Mineiro: dónde ver
En Sudamérica, el partido será transmitido a través de los canales ESPN y DSports; asimismo, ONLINE puedes seguir el cotejo por las plataformas de streaming DGO y Disney Plus.
Lanús vs. Atlético Mineiro: pronósticos y cuotas de apuesta
Atlético Mineiro tiene un ligero favoritismo para vencer a Lanús en los 90 minutos, según las principales casas de apuesta. Repasa las
|Casas
|Lanús
|Empate
|At. Mineiro
|Te Apuesto
|3.30
|2.84
|2.47
|Betsson
|3.20
|2.92
|2.38
|Apuesta Total
|3.25
|2.90
|2.50
|Betano
|3.40
|3.00
|2.52
|Stake
|3.35
|2.95
|2.40
Lanús vs. Atlético Mineiro: alineaciones probables
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Dudu, Bernard y Hulk. DT: Jorge Sampaoli.
Lanís vs. Atlético Mineiro: historial
En cuatro partidos entre ambos equipos, Atlético Mineiro sumó tres victorias y se registró un empate. Lanús todavía no pudo ganarle al 'Galo'.
- Atlético Mineiro 4-3 Lanús | Recopa Sudamericana 2014
- Lanús 0-1 Atlético Mineiro | Recopa Sudamericana 2014
- Atlético Mineiro 1-1 Lanús | Copa Conmebol 1997
- Lanús 1-4 Atlético Mineiro | Copa Conmebol 1997
Lanús vs. Atlético Mineiro: estadio
El partido entre Lanú y Atlético Mineiro se juega en el estadio ueno Defensores del Chaco, recinto ubicado en Asunción y que tiene capacidad para 42,354 espectadores.
