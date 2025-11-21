0

Lanús vs. Atlético Mineiro EN VIVO por final de la Copa Sudamericana: pronóstico, horarios y canales

Sigue AQUÍ el partido Lanús vs. Atlético Mineiro desde el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Repasa horarios, alineaciones y canales para ver la final de la Copa Sudamericana.

Wilfredo Inostroza
Lanús se enfrenta a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana
Lanús se enfrenta a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana | Composición: Líbero
Lanús y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 22 de noviembre, a partir de las 15:00 horas de Perú y 17:00 de Argentina, por la gran final de la Copa Sudamericana 2025. Este partido se disputará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, y será transmitido por DirecTV Sports, además de la cadena ESPN.

Lanús se mide ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2025.

Lanús vs. Atlético Mineiro: previa del partido

El 'Granate' llegó a esta instancia tras eliminar a Universidad de Chile y va por su segundo título de la Copa Sudamericana; recordando que su primera estrella la consiguió en 2013 y en 1996 ganó la Copa Conmebol.

Por su parte, el 'Galo' dejó en semifinales a Independiente del Valle y es Hulk una de sus principales figuras. Recordemos que en 2024, el cuadro de Belo Horizonte perdió la final de la Libertadores con Botafogo.

Cabe señalar que este partido se iba a jugar inicialmente en Santa Cruz de la Sierra, pero los trabajos en el estadio de dicha ciudad no avanzaron y se decidió mudar la finalísima a Asunción.

Lanús vs Atlético Mineiro

Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.

Lanús vs. Atlético Mineiro: horarios

  • Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00
  • Bolivia y Venezuela: 16:00
  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miamy y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • México: 14:00
  • España: 21:00

Lanús vs. Atlético Mineiro: dónde ver

En Sudamérica, el partido será transmitido a través de los canales ESPN y DSports; asimismo, ONLINE puedes seguir el cotejo por las plataformas de streaming DGO y Disney Plus.

Lanús vs. Atlético Mineiro: pronósticos y cuotas de apuesta

Atlético Mineiro tiene un ligero favoritismo para vencer a Lanús en los 90 minutos, según las principales casas de apuesta. Repasa las

CasasLanúsEmpateAt. Mineiro
Te Apuesto3.302.842.47
Betsson3.202.922.38
Apuesta Total3.252.902.50
Betano3.403.002.52
Stake3.352.952.40

Lanús vs. Atlético Mineiro: alineaciones probables

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Dudu, Bernard y Hulk. DT: Jorge Sampaoli.

Lanís vs. Atlético Mineiro: historial

En cuatro partidos entre ambos equipos, Atlético Mineiro sumó tres victorias y se registró un empate. Lanús todavía no pudo ganarle al 'Galo'.

  • Atlético Mineiro 4-3 Lanús | Recopa Sudamericana 2014
  • Lanús 0-1 Atlético Mineiro | Recopa Sudamericana 2014
  • Atlético Mineiro 1-1 Lanús | Copa Conmebol 1997
  • Lanús 1-4 Atlético Mineiro | Copa Conmebol 1997

Lanús vs. Atlético Mineiro: estadio

El partido entre Lanú y Atlético Mineiro se juega en el estadio ueno Defensores del Chaco, recinto ubicado en Asunción y que tiene capacidad para 42,354 espectadores.



Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

