Lanús y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 22 de noviembre, a partir de las 15:00 horas de Perú y 17:00 de Argentina, por la gran final de la Copa Sudamericana 2025. Este partido se disputará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, y será transmitido por DirecTV Sports, además de la cadena ESPN.

Lanús vs. Atlético Mineiro: previa del partido

El 'Granate' llegó a esta instancia tras eliminar a Universidad de Chile y va por su segundo título de la Copa Sudamericana; recordando que su primera estrella la consiguió en 2013 y en 1996 ganó la Copa Conmebol.

Por su parte, el 'Galo' dejó en semifinales a Independiente del Valle y es Hulk una de sus principales figuras. Recordemos que en 2024, el cuadro de Belo Horizonte perdió la final de la Libertadores con Botafogo.

Cabe señalar que este partido se iba a jugar inicialmente en Santa Cruz de la Sierra, pero los trabajos en el estadio de dicha ciudad no avanzaron y se decidió mudar la finalísima a Asunción.

Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.

Lanús vs. Atlético Mineiro: horarios

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00

Estados Unidos: 15:00 (Miamy y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

México: 14:00

España: 21:00

Lanús vs. Atlético Mineiro: dónde ver

En Sudamérica, el partido será transmitido a través de los canales ESPN y DSports; asimismo, ONLINE puedes seguir el cotejo por las plataformas de streaming DGO y Disney Plus.

Lanús vs. Atlético Mineiro: pronósticos y cuotas de apuesta

Atlético Mineiro tiene un ligero favoritismo para vencer a Lanús en los 90 minutos, según las principales casas de apuesta. Repasa las

Casas Lanús Empate At. Mineiro Te Apuesto 3.30 2.84 2.47 Betsson 3.20 2.92 2.38 Apuesta Total 3.25 2.90 2.50 Betano 3.40 3.00 2.52 Stake 3.35 2.95 2.40

Lanús vs. Atlético Mineiro: alineaciones probables

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Dudu, Bernard y Hulk. DT: Jorge Sampaoli.

Lanís vs. Atlético Mineiro: historial

En cuatro partidos entre ambos equipos, Atlético Mineiro sumó tres victorias y se registró un empate. Lanús todavía no pudo ganarle al 'Galo'.

Atlético Mineiro 4-3 Lanús | Recopa Sudamericana 2014

Lanús 0-1 Atlético Mineiro | Recopa Sudamericana 2014

Atlético Mineiro 1-1 Lanús | Copa Conmebol 1997

Lanús 1-4 Atlético Mineiro | Copa Conmebol 1997

Lanús vs. Atlético Mineiro: estadio

El partido entre Lanú y Atlético Mineiro se juega en el estadio ueno Defensores del Chaco, recinto ubicado en Asunción y que tiene capacidad para 42,354 espectadores.