0

Lanús vs. Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana: a qué hora juegan y dónde ver

Lanús vs. Atlético Mineiro chocan EN VIVO este sábado por la final de la Copa Sudamericana 2025. Revisa los horarios y en qué canal van a pasar este partido.

Jostein Canales
Lanús vs. Atlético Mineiro se enfrentan este sábado en Asunción por la final de la Copa Sudamericana 2025.
Lanús vs. Atlético Mineiro se enfrentan este sábado en Asunción por la final de la Copa Sudamericana 2025. | Foto: Composición de Libero
COMPARTIR

Lanús vs. Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 22 de noviembre, desde el estadio Defensores del Chaco de Asunción, en un partido correspondiente a la gran final de la Copa Sudamericana 2025. Por ello, en esta nota te compartimos los horarios en los diferentes países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este importante encuentro.

Selección boliviana no jugará la final del repechaje para el Mundial 2026

PUEDES VER: Último boleto a la Copa Sudamericana 2026: así se define al cuarto clasificado de la Liga 1 Perú

Lanús vs. Atlético Mineiro: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Copa Sudamericana y deseas sintonizar el duelo final entre Lanús vs. Atlético Mineiro, para ver qué club se queda con el título, aquí te mostramos los horarios en los diversos países:

  • México: 14:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Estados Unidos: 16:00 horas (Nueva York, Miami y Washington) y 13:00 horas (Los Ángeles)
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Chile: 17:00 horas
  • Paraguay: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas

¿Dónde ver Lanús vs. Atlético Mineiro EN VIVO?

  • Argentina: ESPN, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
  • Brasil: SBT, Disney Plus, Zapping, Sky+, Claro TV y Vivo Play
  • Bolivia: Tigo Sports
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
  • México: ESPN 2 y Disney Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz USA y beIN Sports

Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de Copa Sudamericana 2025

Será la tercera vez en la historia en la que los clubes Lanús y Atlético Mineiro se vean las caras en una definición de Conmebol. En julio de 2014, ambos equipos disputaron el trofeo de la Recopa Sudamericana en partidos de ida y vuelta, donde el compromiso se fue a tiempos extras y el conjunto brasileño terminó quedándose con la victoria con un global de 5-3.

El 'Granate' llegó a su tercera final de Copa Sudamericana tras eliminar a la Universidad de Chile por un global de 3-2. Por su parte, el 'Galo' accedió a su primera definición en este torneo al dejar en el camino a Independiente del Valle por un marcador general de 4-2.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol este viernes 21 de noviembre

  2. Gabriel Suazo, capitán de Chile, dejó firme comentario tras ganar a Perú: "El rival..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano