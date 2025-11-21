- Hoy:
Lanús vs. Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana: a qué hora juegan y dónde ver
Lanús vs. Atlético Mineiro chocan EN VIVO este sábado por la final de la Copa Sudamericana 2025. Revisa los horarios y en qué canal van a pasar este partido.
Lanús vs. Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 22 de noviembre, desde el estadio Defensores del Chaco de Asunción, en un partido correspondiente a la gran final de la Copa Sudamericana 2025. Por ello, en esta nota te compartimos los horarios en los diferentes países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este importante encuentro.
PUEDES VER: Último boleto a la Copa Sudamericana 2026: así se define al cuarto clasificado de la Liga 1 Perú
Lanús vs. Atlético Mineiro: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Copa Sudamericana y deseas sintonizar el duelo final entre Lanús vs. Atlético Mineiro, para ver qué club se queda con el título, aquí te mostramos los horarios en los diversos países:
- México: 14:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Estados Unidos: 16:00 horas (Nueva York, Miami y Washington) y 13:00 horas (Los Ángeles)
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Chile: 17:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
¿Dónde ver Lanús vs. Atlético Mineiro EN VIVO?
- Argentina: ESPN, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
- Brasil: SBT, Disney Plus, Zapping, Sky+, Claro TV y Vivo Play
- Bolivia: Tigo Sports
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
- México: ESPN 2 y Disney Plus
- Estados Unidos: Fanatiz USA y beIN Sports
Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de Copa Sudamericana 2025
Será la tercera vez en la historia en la que los clubes Lanús y Atlético Mineiro se vean las caras en una definición de Conmebol. En julio de 2014, ambos equipos disputaron el trofeo de la Recopa Sudamericana en partidos de ida y vuelta, donde el compromiso se fue a tiempos extras y el conjunto brasileño terminó quedándose con la victoria con un global de 5-3.
El 'Granate' llegó a su tercera final de Copa Sudamericana tras eliminar a la Universidad de Chile por un global de 3-2. Por su parte, el 'Galo' accedió a su primera definición en este torneo al dejar en el camino a Independiente del Valle por un marcador general de 4-2.
