Cuatro clubes y un cupo: así se define al último clasificado peruano a la Copa Sudamericana 2026

La Liga 1 2025 está a una sola jornada de culminar en su temporada regular y una de las definiciones que tendrá la última fecha del Torneo Clausura será el cuarto clasificado a la Copa Sudamericana 2026. Con FBC Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso como equipos clasificados al torneo continental, otros cuatro deberán luchar por el boleto restante.

Sport Huancayo, Cienciano, Los Chankas y ADT son los clubes que en la jornada final del campeonato intentarán por todos los medios conseguir ese ansiado lugar para competir en la próxima edición de la 'Gran Conquista' con cuatro encuentros que pondrán con los pelos de punta a los aficionados de los elencos en cuestión.

Solo uno accederá a la Copa Sudamericana 2026

El Acumulado tiene actualmente a Sport Huancayo en el último lugar que da acceso a la Sudamericana. Con 48 puntos, el 'Rojo Matador' tiene la primera opción de volver al certamen tras un año de ausencia. Sin embargo, es el conjunto que tiene el camino más difícil que pasar, porque en la jornada 19 deberá enfrentar de local a Cusco FC, que está peleando por quedar en el segundo lugar de la tabla anual. Este partido promete ser el más electrizante de todos y los dirigidos por Richard Pellejero solo deben ganar para lograr su objetivo.

Cienciano ha perdido la gran oportunidad de casi asegurar su pase a la 'Suda' después que Sporting Cristal le volteara el partido por 2-1 de visita y se quedara con 47 unidades. No obstante, ahora tiene otra chance de oro, pues deberá vencer a Ayacucho FC - que lucha por no descender - en el Cusco, pero también esperar un tropiezo del conjunto huancaíno en su encuentro.

Los Chankas es la verdadera sorpresa de la temporada pues ha sumado 47 puntos en el Acumulado y está con opciones matemáticas de jugar por primera vez un campeonato internacional, pero la derrota ante ADT lo ha complicado aún más, a tal punto que en la fecha final está en la obligación de imponer condiciones de local ante el tricampeón, Universitario. Sin embargo, tiene algo en contra, la diferencia de goles que tiene con respecto a los otros candidatos, ya que está con -10.

El último club con chances es ADT. El 'Vendaval Celeste' consiguió un triunfo vital en sus aspiraciones ante el elenco andahuaylino, subiendo al noveno lugar con 48 unidades. Su último duelo será de visitante en Cutervo frente a Comerciantes Unidos, donde deberá sumar de a tres. Eso sí, no depende de sí mismo por la diferencia de goles en contra (-7), y tendrá que rogar que Cusco FC le gane a Sport Huancayo.

Partidos que restan para definir la último clasificado a la Copa Sudamericana 2026

Estos son los partidos de la última jornada del Torneo Clausura 2025 en el que se disputarán el boleto a la Copa Sudamericana 2026, los cuales aún no tienen fecha ni horario confirmado.

Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas Sport Huancayo vs. Cusco FC | Estadio IPD Huancayo, Junín

vs. Cusco FC | Estadio IPD Huancayo, Junín Cienciano vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo

Así marcha la pelea por el último cupo a la Copa Sudamericana 2026 en la Liga 1 2025