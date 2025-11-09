- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Boca Juniors vs River Plate
- Manchester City vs Liverpool
- Rayo Vallecano vs Real Madrid
- Celta de Vigo vs Barcelona
- Universitario femenino vs Alianza Lima femenino
- Convocados de Perú
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¡Solo un cupo y cuatro equipos en peligro! Así está la lucha por no descender en la Liga 1
Con Binacional y Alianza Universidad descendidos, cuatro equipos luchan por no caer a Liga 2 la próxima temporada. Conoce los escenarios que definirán su permanencia en la Liga 1.
La Liga 1 entra en su recta final y la tensión por el descenso alcanza su punto máximo. Con Binacional y Alianza Universidad ya descendidos, cuatro equipos siguen en riesgo: Juan Pablo II, Comerciantes Unidos, UTC y Ayacucho FC. A falta de una fecha y con un partido suspendido que aún no tiene resolución, te dejamos los posibles escenarios para esta agónica definición.
PUEDES VER: Comisión Disciplinaria de la FPF sanciona con 4 partidos a dos futbolistas de la Liga 1, ¿Qué pasó?
La última jornada será decisiva, con cuatro equipos peleando por un solo cupo para mantenerse en primera división, en un cierre lleno de nervios, emociones y cálculos hasta el último minuto.
Juan Pablo II y Comerciantes Unidos con ventaja en la pelea
Juan Pablo II, con 33 puntos y diferencia de goles de -15, parte con cierta ventaja, pero no puede confiarse. El cuadro ‘papal’ enfrenta a un descendido Alianza Universidad y una victoria lo aseguraría en la Liga 1 2026. Sin embargo, una derrota combinada con triunfos de UTC, Comerciantes Unidos y Ayacucho FC (dependiendo del fallo del partido suspendido) podría arrastrarlo al descenso.
Juan Pablo II es el mejor posicionado y con más probabilidades de salvarse del descenso.
Por su parte, Comerciantes Unidos (33 puntos, DG -18) debía enfrentar a Ayacucho FC por la fecha 18, pero el partido fue suspendido tras una agresión al árbitro Diego Haro. Antes de la suspensión, Ayacucho FC iba ganando 1-0, generando todavía incertidumbre sobre el resultado final.
La decisión de la Comisión de Justicia será vital: si se valida el resultado actual, Comerciantes Unidos se complicará seriamente, quedando a un punto del descenso, aunque aún dependerá de si mismo, teniendo que vencer a ADT en la última fecha. Por otro lado, si se le otorga la victoria a los de Cutervo, tanto Comerciantes Unidos como Juan Pablo II asegurarán su presencia en la Liga 1 2026.
Ayacucho FC busca el milagro y UTC se complica
UTC sufrió una goleada 3-0 ante Sport Huancayo, quedando con 32 puntos y diferencia de goles de -26. La situación se complica porque cierra la temporada visitando a Alianza Lima, que pelea por el segundo lugar del acumulado. Para los cajamarquinos, solo una victoria garantiza la permanencia; un empate o derrota los deja muy cerca del descenso, dependiendo de lo que haga Ayacucho FC en la última fecha.
Por su parte, Ayacucho FC, con 29 puntos y un partido pendiente ante Comerciantes Unidos, necesitaba ganar para mantener la categoría y, antes de la suspensión, iba venciendo 1-0. Ahora, para asegurar la permanencia, deberá esperar que le otorguen la victoria en el duelo suspendido y ganar en la última fecha frente a Cienciano. De no lograrlo perderá la categoría.
Ayacucho FC debe ganar sus dos partidos pendientes y buscar que UTC no sume puntos en la última fecha.
Partidos que restan para definir el descenso de la Liga 1 2025
Fecha 18
- Ayacucho FC 1-0 Comerciantes Unidos (suspendido)
Fecha 19
- Alianza Universidad vs Juan Pablo II
- Comerciantes Unidos vs ADT
- Cienciano vs Ayacucho FC
- Alianza Lima vs UTC
Así marcha la pelea por no descender en la Liga 1 2025
|14. Juan Pablo II
|34
|-15
|33
|15. Comerciantes Unidos
|33
|-18
|33
|16. UTC
|34
|-26
|32
|17. Ayacucho FC
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|33
|-29
|25
|19. Binacional*
|-
|-
|-
Binacional fue retirado de la Liga 1 2025
Alianza Universidad descendió a la Liga 2
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50