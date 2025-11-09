La reacción de Alianza Universidad tras enterarse que jugarán en segunda división - VIDEO

A poco de finalizar el Torneo Clausura 2025, se confirmó el nuevo equipo que descendió a la segunda división. Se trata de Alianza Universidad que ya no puede hacer nada para intentar aferrarse a la máxima categoría del fútbol peruano tras conocerse el resultado del partido de otro de los clubes que se encontraban comprometidos.

Y es que con el triunfo de Juan Pablo II College sobre Atlético Grau, el elenco de Huánuco se despidió de la Liga 1 pese a que aún tenían dos encuentros pendientes por disputar. Precisamente, previo al compromiso frente a Alianza Atlético en Piura, una cámara registró cómo se vive el ambiente en el plantel dirigido por el entrenador Roberto Mosquera.

Alianza Universidad descendió a segunda división antes de partido en Piura

De acuerdo a las imágenes mostradas desde el aeropuerto, los futbolistas y comando técnico pasaban sin dar declaraciones. Un silencio entendible luego de haber perdido la categoría tras haber ascendido hace un año cuando se convirtieron en los nuevos inquilinos.

Vale mencionar que Alianza Universidad llegó a los 25 puntos en el acumulado a falta de dos partidos por jugar; sin embargo, lo máximo que puede llegar es a 31 unidades con lo que no podrá alcanzar el puesto 16 para salvarse del descenso. Dicho lugar está actualmente ocupado por UTC con 32 puntos.

De esta manera, el equipo huanuqueño le dice adiós a la Liga 1 luego de no poder sostener su permanencia. Con un mal Torneo Apertura, cayendo al fondo de donde no logró salir, deberá jugar ahora en la Liga 2 la próxima temporada, convirtiéndose en el segundo club en descender.

