0
EN DIRECTO
Barcelona vs Celta por LaLiga
EN VIVO
Boca Juniors vs River Plate por el superclásico argentino

La reacción de Alianza Universidad tras enterarse que jugarán en segunda división - VIDEO

Alianza Universidad se enteró de su descenso a la Liga 2 antes de su partido por Liga 1 contra Alianza Atlético y cámara mostró video de jugadores.

Erickson Acuña
La reacción de Alianza Universidad tras enterarse que jugarán en segunda división
La reacción de Alianza Universidad tras enterarse que jugarán en segunda división
COMPARTIR

A poco de finalizar el Torneo Clausura 2025, se confirmó el nuevo equipo que descendió a la segunda división. Se trata de Alianza Universidad que ya no puede hacer nada para intentar aferrarse a la máxima categoría del fútbol peruano tras conocerse el resultado del partido de otro de los clubes que se encontraban comprometidos.

Sporting Cristal y una sorpresiva noticia para los hinchas.

PUEDES VER: Confirman que ex Flamengo jugará en Sporting Cristal en el 2026: "Nos va a ayudar muchísimo"

Y es que con el triunfo de Juan Pablo II College sobre Atlético Grau, el elenco de Huánuco se despidió de la Liga 1 pese a que aún tenían dos encuentros pendientes por disputar. Precisamente, previo al compromiso frente a Alianza Atlético en Piura, una cámara registró cómo se vive el ambiente en el plantel dirigido por el entrenador Roberto Mosquera

Alianza Universidad descendió a segunda división antes de partido en Piura

De acuerdo a las imágenes mostradas desde el aeropuerto, los futbolistas y comando técnico pasaban sin dar declaraciones. Un silencio entendible luego de haber perdido la categoría tras haber ascendido hace un año cuando se convirtieron en los nuevos inquilinos.

Vale mencionar que Alianza Universidad llegó a los 25 puntos en el acumulado a falta de dos partidos por jugar; sin embargo, lo máximo que puede llegar es a 31 unidades con lo que no podrá alcanzar el puesto 16 para salvarse del descenso. Dicho lugar está actualmente ocupado por UTC con 32 puntos.

De esta manera, el equipo huanuqueño le dice adiós a la Liga 1 luego de no poder sostener su permanencia. Con un mal Torneo Apertura, cayendo al fondo de donde no logró salir, deberá jugar ahora en la Liga 2 la próxima temporada, convirtiéndose en el segundo club en descender.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura: clasificación y resultados de la fecha 18

  2. ¡Atención! FIFA a un paso de restar tres puntos a club de la Liga 1: así quedaría la tabla

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano